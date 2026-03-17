Revolucija u praćenju: Svjetsko prvenstvo 2026. i na YouTubeu

Međunarodna nogometna federacija (Fifa) sklopila je partnerstvo s YouTubeom, čime je ova popularna platforma postala jedno od ključnih mjesta za praćenje Svjetskog prvenstva 2026. Iako ovaj dogovor ne znači da će se sve utakmice moći besplatno gledati u cijelosti, on predstavlja temeljitu promjenu u načinu na koji će navijači diljem svijeta konzumirati najveći sportski događaj. Cilj je jasan: približiti nogomet mlađoj publici koja sadržaj prati prvenstveno putem digitalnih kanala i mobilnih uređaja.

"Digitalni mamac" od deset minuta

Najveća novost koju donosi ovaj sporazum jest mogućnost da službeni nositelji medijskih prava, poput nacionalnih televizija, po prvi put u povijesti prenose uživo prvih deset minuta svake utakmice na svojim YouTube kanalima. Ukupno će se odigrati 104 utakmice na turniru koji zajednički organiziraju SAD, Meksiko i Kanada, a ovaj model zamislili su kao svojevrsni "digitalni mamac". Ideja je gledateljima ponuditi besplatan uvid u početnu energiju susreta i potaknuti ih da ostatak utakmice pogledaju na tradicionalnim TV kanalima ili službenim streaming servisima koji imaju puna prava.

Osim početnih isječaka, dogovor omogućuje emiterima i prijenos određenog, odabranog broja utakmica u cijelosti. Koji će to susreti biti i koliko će ih biti dostupno ovisit će o ugovorima u svakoj pojedinoj državi. Primjerice, dok će u SAD-u i Velikoj Britaniji YouTube služiti kao dopuna glavnim kućama poput Foxa ili BBC-a, u Brazilu je platforma CazéTV već osigurala prava za prijenos svih 104 utakmice uživo.

Poplava sadržaja iza kulisa

Partnerstvo se ne zaustavlja samo na prijenosima. Fifa i YouTube planiraju stvoriti sveobuhvatno iskustvo za navijače. Službeni kanali bit će preplavljeni proširenim sažecima, snimkama iza kulisa, Shorts videima i taktičkim analizama. Uz to, odabrana skupina globalnih YouTube kreatora dobit će dosad neviđen pristup turniru pa će moći ispričati priče koje nisu dio standardnih prijenosa.

Za nogometne nostalgičare, Fifa će također otvoriti bogatu digitalnu arhivu. To znači da će na YouTubeu biti dostupne cijele povijesne utakmice i kultni trenuci s prošlih svjetskih prvenstava, čime se dodatno podgrijava atmosfera uoči turnira koji se održava od 11. lipnja do 19. srpnja.