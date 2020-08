'Revolucionarnih promjena neće biti, samo sitnije korekcije...'

Hvala Igoru Tudoru na podršci koju nam je dao na odlasku i ljudima u klubu koji su nam također dali podršku i omogućili nam priliku da nastavimo započeti posao s prvom momčadi - kazao je Vukas

<p>Igor Tudor se nakon petodnevne trakavice povukao s klupe Hajduka i od ponedjeljka preuzima mjesto pomoćnog trenera Juventusa, a Hajduk će, kao što smo već najavili, u Osijek povesti Hari Vukas. Tudorov drugi mandat ostat će upamćen po jako lošoj igri i rezultatima, Hajduk je preuzeo na drugom mjestu a ostavio ga na petom, bez uigranog sustava i s brojnim lutanjima kada je u pitanju igrački kadar. No Tudorovo drugo poglavlje na klupi Hajduka je zatvoreno i sada se okrećemo novom poglavlju Harija Vukasa, trećem po redu. Da, trećem, Vukas je na klupi Hajduka već sjedio u dva navrata, oba puta kao privremeno rješenje, a u međuvremenu je bio i pomoćni trener Tudoru, Poklepoviću i Vučeviću.<br/> <br/> Hari Vukas dijete je Hajduka, debitirao je za prvu momčad kao igrač pred sam kraj Jugo-lige, kasnije je nakon Hajduka igrao za Primorac iz Stobreča, Segestu, Cibaliju, Pazinku, Zagreb, Zadar, Troglav iz Livna i Charleroi, a malo je poznato i da je bio tjedan dana na probi kod Felixa Magatha u HSV-u.</p><p>- Bilo je to najbolje razdoblje moje karijere, kao napadač Segeste bio sam najbolji strijelac Intertoto kupa, došli smo i do finala... Bio sam sedam dana na probi u HSV-u, no nisu ponudili ono što je zadovoljavalo mene i Segestu, pa sam se vratio. Danas to zvuči jako čudno, ali Segesta je u vrijeme Đure Brodarca bila vrlo ozbiljan klub – nedavno se prisjetio tih slavnih vremena trener Hajduka, koji i danas s Mariom Mandžukićem dijeli 30. mjesto na listi najboljih strijelaca HNL-a s 56 golova.</p><p>Prvi ozbiljniji trenerski posao Vukas je nakon nogometne karijere odradio u Zagori iz Unešića, koju je odveo do četvrtfinala Kupa.<br/> - Eliminirali smo Bjelovar, Osijek i Karlovac, protiv Dinama smo vodili do 56. minute...</p><p>Zanat je pekao radeći u Hajdukovoj Akademiji s mladima.<br/> - S Vučkom sam odgojio nekoliko generacija, bili smo prvaci s kadetima, '95 godište Pašalić, Mujan, Z. Milić, Tomić, Dejanović, Vojković, Blažević, Cipetić... Na žalost većina ih je vrlo brzo otišla u inozemstvo.</p><p>Priliku da sjedne na klupu Hajduka dobio je nenadano, baš kao i sada, nakon iznenadnog odstupanja Igora Tudora. U tom turbulentnom proljeću 2015. godine Vukas je najprije odradio dvije utakmice do imenovanja Stanka Poklepovića, poraz od Rijeke i pobjedu nad Slaven Belupom, a onda se nakon Poklepovića i Vučevića opet vratio na klupu za zadnjih sedam kola, u kojima je uspio izboriti plasman u Europu, na radost predsjednika Brbića koji je igračima kao nagradu podijelio 100.000 eura premije. </p><p>No to Vukasu nije bilo dovoljno da ostane na klupi, kao što nije sigurno ni da će ostati i ovoga puta. Kako danas stvari stoje Vukas će s pomoćnicima Vučkom i Golemom voditi Hajduka do reprezentativne stanke, nakon čega bi sportski direktor Ivan Kepčija i savjetnik Mario Stanić trebali odlučiti tko će voditi Hajduka u nastavku sezone. Vukas ili netko drugi. Ogledi s Osijekom i Slaven Belupom mogli bi tako biti i 'kvalifikacijski' za Vukasa i njegov stožer, a vidljivi pomaci u igri i korištenju igračkog kadra, kao i naravno pobjede, vjerojatno bi nagnali Kepčiju i Stanića da s Vukasom zadrže kakav takav kontinuitet vođenja momčadi, u koji se toliko kunu.</p><p>Iz Hajduka su Vukasa nastojali zaštititi od pritiska pa je njegova izjava odaslana medijima nakon jutarnjeg treninga i prije puta u Osijek, bez mogućnosti postavljanja dodatnih pitanja. Vukas u sutrašnjem dvoboju u Gradskom vrtu neće moći računati na grčkog napadača Dimitrisa Diamantakosa koji mora odraditi još jednu utakmicu suspenzije te na Samuela Eduoka, Leona Krekovića i Tonija Teklića koji su ozlijeđeni. U konkurenciju se vraćaju Jairo i Mario Vušković koji su zbog kartona propustili prvu utakmicu u kojoj su Bijeli s 2:0 slavili protiv Istre na Poljudu.</p><p>- Hvala Tudoru na svemu što smo odradili do sada i podršci koju nam je dao na odlasku. Ipak smo svi mi došli s njim i on je zaslužio svojim predanim radom ovu priliku koja mu se ukazala. Hvala i ljudima u klubu koji su nam dali podršku i omogućili nam da nastavimo i dalje raditi. Sutra nas čeka Osijek, svi znamo koliko je gostovanje gore zahtjevno. Za nas nema lakih utakmica, sve se pokazuje na terenu i to je jedina priča, sve ostalo pada u vodu kad se dođe na zeleni teren. Nemamo Diamantakosa, Eduoka, Simića i Teklića, Stipu Radića ćemo 'spustiti' u B momčad, a svi ostali su spremni i orni za utakmicu – kazao je Vukas i dodao kako želi što neće biti publike:</p><p>- Nogomet se igra zbog gledatelja, sad, kome će ovo biti otežavajuća okolnost vidjet ćemo. Nema se za ovakvu utakmicu što posebno pripremati, momčadi se znaju, nema velikih promjena, a one promjene u vršku napada koje su oni imali su sigurno nadomjestili. Pogledali smo njihovu utakmicu iz prvoga kola, pokušat ćemo neutralizirati njihovu agresivnost, želimo biti pametni i kompaktni i djelovati kao momčad. Mi imamo kvalitetu i želimo je iskoristiti i napraviti dobar rezultat... Što se tiče momčadi, nećemo puno mijenjati, vjerojatno će biti sitnih korekcija u igri i to je sve, neće biti nešto revolucionarno drugačije. Najvažnija je kompaktnost i neutralizacija njihovih dobrih stvari, a u napadu imamo dovoljno kvalitete da budemo opasni...</p><p><br/> <br/> Obzirom da nismo bili u mogućnosti Vukasu postaviti pitanje o njegovim planovima i željama, konkretno, bi li volio ostati na klupi Hajduka, prisjetimo se izjave koju je dao prije pet godina, kada je također na klupi naslijedio Igora Tudora kao privremeno rješenje do izbora novog trenera:</p><p>- Neki su mi poručili da sam lud, jer samo lud čovjek može preuzeti Hajduka u ovakvoj situaciji. Ali, prilika da vodiš klub kao Hajduk se ne ukazuje baš svaki dan, i ja sam je odlučio iskoristiti. Samouvjeren sam, znam da s momcima mogu izboriti Europu, i od prvoga dana igračima sam želio pokazati hrabrost i odlučnost da mi to možemo. Tudor mi ništa nije zamjerio, naš odnos je i danas više nego prijateljski. Bez obzira što sam s upravom dogovorio da momčad vodim samo do kraja sezone, želim izboriti Europu, te tako sebi 'kupiti kartu' za mjesto na klupi i u sljedećim sezonama – kazao je tada Vukas, koji je prije Hajduka samostalno sjedio prošlog ljeta i na klupi Zrinjskog iz Mostara, te u drugom kolu kvalifikacija za Europsku ligu eliminirao favorizirani nizozemski Utrecht, što je bila velika senzacija i najveći europski uspjeh u povijesti kluba. </p>