Režić više nije trener Istre 1961

Krešimir Režić više nije trener Istre. Klub je objavio da se oprašta od trenera nakon što mu je istekao ugovor. Režić je na klupu stigao kao "vatrogasac" kako bi oporavio momčad nakon velikog niza loših rezultata.

"Po isteku ugovora, Krešimir Režić više nije trener NK Istra 1961. G. Režić se klubu pridružio 20. travnja te od tada vodio zeleno-žute u šest prvenstvenih utakmica, uz ostvareno šesto mjesto na kraju sezone 25./26. Ovim putem zahvaljujemo treneru i njegovom stožeru na predanom i fokusiranom radu s našom seniorskom momčadi te im želimo puno sreće i uspjeha u nastavku karijere", stoji u objavi.

Režić je na klupu sjeo 20. travnja kao privremeno rješenje nakon smjene Oriola Riere, koji je ostavio momčad u rasulu. Pod njegovim vodstvom Istra je djelovala znatno organiziranije. U šest prvenstvenih utakmica ostvario je dvije pobjede, jedan remi i tri poraza te je sezonu zaključio na šestom mjestu.