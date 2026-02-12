Ovo je čovjek koji vodi čak 13 reprezentacija na Olimpijskim igrama! Režiser će ga sanjati...

Dok su se na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini 2026. sportaši borili za medalje, jedna figura uz rub ledene plohe privukla je gotovo jednaku pažnju. Nije riječ o sportašu, već o 38-godišnjem francuskom treneru i koreografu Benoîtu Richaudu, čovjeku koji je postao neslužbeni rekorder Igara po broju reprezentacija za koje "nastupa".

Gledatelji oštrog oka primijetili su kako se u svega nekoliko minuta pojavljuje u jaknama različitih nacionalnih timova, navijajući za klizače koji su si izravni konkurenti. Richaud na ovim Igrama vodi nevjerojatnih 16 klizača iz 13 različitih država, pothvat koji je postao jedna od glavnih priča natjecanja u umjetničkom klizanju.

Njegov raspored je logistička noćna mora. Samo u muškom kratkom programu nastupilo je sedam njegovih pulena. U jednom trenutku kamere su ga uhvatile kako bodri Francuza Adama Siao Him Faa, da bi se odmah nakon njega, u jakni gruzijske reprezentacije, pojavio uz Niku Egadzea.

Dva klizača nastupala su jedan za drugim. Slična scena viđena je i tijekom timskog natjecanja, kada je u manje od 15 minuta promijenio jakne Kanade i Gruzije. Richaud, koji je inače poznat po tome što uvijek nosi crnu odjeću, postao je hodajuća revija olimpijskih uniformi.

‍- Sve je u organizaciji. Mora biti brzo - objasnio je Richaud za BBC.

Presvlači se kao "po špagi"

Pravila u umjetničkom klizanju dopuštaju trenerima da rade sa sportašima iz različitih zemalja, čak i kada se natječu jedni protiv drugih. No, Richaudov angažman podigao je tu praksu na potpuno novu razinu. Logistiku presvlačenja rješava u hodu, ostavljajući jakne u svlačionicama svojih klizača ili uz pomoć vođa timova koji mu ih dodaju u posljednji čas.

Foto: RANIERO CORBELLETTI

‍- Obično sve ostavim u svlačionici klizača. Nije mi baš dopušteno, ali puste me da ostavim neke stvari. Vrlo su prijateljski nastrojeni. Ako ne, uvijek je tu vođa tima ili menadžer reprezentacije koji čuva jakne i daje mi ih.

Zašto je Richaud toliko tražen? Odgovor leži u njegovoj jedinstvenoj filozofiji koja nadilazi puko tehničko treniranje. Kao bivši natjecatelj u plesu na ledu i dobitnik prestižne nagrade za najboljeg koreografa na svijetu 2024. godine, on ne stvara samo klizačke programe; on stvara umjetnička djela.

Njegov cilj je, kako sam kaže, povezati klizanje s umjetnošću, na dubljoj, gotovo spiritualnoj razini. Inspiraciju crpi iz slikarstva Vincenta van Gogha i Henrija Matissea te blockbusterskih filmova, a njegove koreografije često se opisuju kao avangardne i emotivno nabijene.

‍- Olimpijske igre su gral, nešto najvažnije, i zato želim doći s nečim drugačijim. Želim učiniti nešto veće za umjetničko klizanje. Pokušat ću donijeti nešto dublje publici, i onima koji prate klizanje i onima koji ga ne prate. Želim klizanje više povezati s umjetnošću - izjavio je za službenu stranicu Olimpijskih igara.

Njegova povezanost s Italijom, domaćinom Igara, nije slučajna. Posljednjih pet godina Richaud je ljeta provodio unajmljujući sportski centar u Courmayeuru, u podnožju Mont Blanca, gdje je radio s olimpijskim nadama, bruseći programe upravo za nastup u Milanu i Cortini.

Vođenje tolikog broja sportaša na najvećoj pozornici nosi i ogroman emocionalni teret. Richaud priznaje da je prebacivanje s jednog klizača na drugog izuzetno iscrpljujuće. U jednom trenutku slavi sjajan nastup i euforiju, a već u sljedećem mora tješiti onoga tko je podbacio.

‍- Emocionalno je jako zahtjevno. Zamislite da je sve u redu i svi kližu dobro, to je lako. Ali ako jedan otkliže loše, a drugi dobro, imate taj vrhunac emocija koji je jako teško izraziti. Kada si sa svojim klizačem, potpuno si s njim - rekao je.

Njegov pristup je gotovo terapeutski, a povezanost koju ostvaruje sa svojim sportašima je nevjerojatna. On ne vidi sebe samo kao trenera i koreografa, već kao redatelja i pisca priča koje njegovi klizači pričaju na ledu.

‍- S klizačima s kojima sam najbliži, ponekad imam osjećaj da mogu osjetiti otkucaje njihova srca u sebi, osjećam potpunu povezanost s onim što pokušavaju prikazati. To je blagoslov. Mislim da gledanje umjetničkog klizanja ljudima može dati nešto drugačije, priliku da budu slobodni, da se isključe, a možda i da se ponovno povežu sa svojim pravim emocijama.