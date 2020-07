U Italiji je do\u0161lo do popu\u0161tanja mjera protiv korona virusa i to je stvorile velike probleme za imu\u0107nije ljude jer je stopa kriminala naglo sko\u010dila.\u00a0

<p>Kada ste nogometaš, onda se podrazumijeva da imate raskošnu vilu, skupi automobil i brdo novca. U tome nema ništa loše, no mali problem je taj što ste onda hodajuća meta za razne lopove i lihvare koji se žele na što lakši, i uz to ilegalni način, dokopati novca.</p><p>Francuski nogometaš <strong>Franck Ribery </strong>(37) je sa svojom <strong>Fiorentinom</strong> gostovao kod Parme, a za to vrijeme lopovi su operirali po njegovoj kući. Naravno, nije bilo teško pogledati raspored Fiorentine i shvatiti da će Ribery u nedjelju biti u Parmi, no za ovakve 'operacije' ipak je potrebna priprema. </p><p>Lopovi su se očito dugo pripremali jer su opustošili njegovu kući.</p><p>- Po povratku nakon pobjede u Parmi (2-1), vratio sam se doma i evo što sam našao - napisao je Ribéry na svom Twitter profilu, a objavio je i snimku na kojoj se vidi veliki nered u kući. </p><p>Na svu sreću, njegova supruga i djeca taj dan nisu bili u Firenzi već u Münchenu.</p><p>- Dakle, moja je supruga ostala bez nekoliko torbi i nekoliko komada nakita... ali to nije najbitnije. Ono što me šokira je taj osjećaj kao da sam gol, da imam spuštene gaće i to ne prolazi, ne pristajem na to - rekao je Francuz.</p><p>U Italiji je došlo do popuštanja mjera protiv korona virusa i to je stvorile velike probleme za imućnije ljude jer je stopa kriminala naglo skočila. </p><p>Ribery je u Firenzu došao na početku sezone sa svojom obitelji nakon 12 godina koliko je proveo u Münchenu. Ipak, odigrao je samo 15 utakmica i zabio tri gola, a razlog je ozljeda gležnja zbog koje je pauzirao 126 dana. No i nakon ove pljačke, teško da će po lijepome pamtiti vrijeme provedeno u Italiji. </p>