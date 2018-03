Ribolovka Tea Radil: Ja sam kao Federer u svijetu ribolova

Sustav bodovanja u ribolovu sličan je kao u tenisu, uzimaju se u obzir zadnjih pet svjetskih prvenstava i tko ima bolje rezultate bolje je plasiran. I kao što je Federer prvi u tenisu, tako sam ja prva u konkurenciji žena u ribolovu, otkriva najbolja hrvatska ribolovka Tea Radil (28).

Ljubav prema moru i ribolovu na Teu su prenijeli otac Marinko i nono Ivan.

- Kao malu su me vodili hitat parangale, tu sam se zaljubila u more i ribolov, i više nije bilo natrag. Dosta često sam išla na Velu paladu loviti ribe, odmah ispod kuće, tako da me mama Lidija uvijek može vidit. Obožavala sam more, živjela za trenutak kad ću uloviti ribu... Negdje u proljeće 2000. su me pozvali iz crikveničkog kluba PŠRD "Arbun" da im se priključim, i tako sam krenula - kaže simpatična Tea.

Sve ostalo je povijest. Već 2001. Tea je nastupila na državnom prvenstvu, 2005. je ušla u U-16 reprezentaciju. U U-21 kategoriji ima vrhunske rezultate, bila je dvostruka svjetska prvakinja u Belgiji u ribolovu štapom iz brodice 2007.g, dvostruka viceprvakinja svijeta u Egiptu u ribolovu štapom sa obale, te brončana u Njemačkoj 2010. u ribolovu štapom iz brodice. Prije dvije godine u kategoriji seniorke sa obale, na SP u Portugalu bila je zlatna, a prošle godine na SP u Južnoj Africi srebrna.

- Sve se odvilo nekako brzo, jedno je natjecanje vuklo drugo, a ja sam samo lovila ribu i uživala. I evo, sad sam tu, na vrhu... - smije se Tea, koja nema posebnih tajni ribolova koje je izdvajaju od ostalih.

S obzirom na to da su ribari najvećim tajnama drže mjesta gdje se najbolje lovi, kao i vrstu ješke (mamca op.p), očekivalo bi se da na natjecanjima uvijek pobjeđuju domaći natjecatelji, oni koji najbolje poznaju teren i uvjete. No, to nije slučaj, na Svjetskim prvenstvima redovito pobjeđuju najbolji.

- Na plaži dugoj par kilometara su stotine natjecatelja, svi stoje jedni blizu drugih, imaju manje - više sličnu opremu, dok ješku imaju svi istu, svaki natecatelj dobije točno određenu količinu. Nekad su to školjke, nekad plava riba, ali uglavnom prevladavaju crvi. Ali, nekako uvijek najbolji pobjeđuju, što znači da to i nije baš slučajno. Po meni je presudna glava, naravno, kvaliteta opreme i iskustvo imaju također velikog utjecaja, kao i sreća. Bez sreće na koncu ipak nema ništa, kako u životu, tako i u ribolovu...

Tea je toliko dugo u ovom sportu da po trzaju vrha štapa zna koliku je ribu ulovila, pa čak i koju vrstu. Najveći pojedinačni trofej joj je ''Guitarfish'', riba duga 102 centimetra i vrijedna 3.500 bodova.

- Takve ribe nema kod nas u Jadranu, najbliže bih je opisala kao kombinaciju morskog psa i raže. Na prvenstvima je pravilo "uhvati i pusti". Kad uhvatiš ribu do tebe dođe sudac, izmjeri je, potpišete formular i riba se vraća natrag u more. Ponekad imaš vremena slikati se za uspomenu, kao što sam se ja slikala s tim Guitarfishem" ili šaragom koji mi je donio naslov svjetske prvakinje u Portugalu.

- Na Svjetskom prvenstvu lovi se ukupno četiri dana po četiri sata. Zadnji dan natjecanja u Portugalu imala sam prednost i trebala sam uloviti samo jednu ribu da bih osigurala naslov. Dva sata sunce je pržilo, bonaca, nigdje daška vjetra, nitko nije ništa ulovio. I onda nakon dva sata čekanja osjetim trzaj, povučem, i ulovim tog šarga koji mi je osigurao naslov, iako je još dva sata trajao lov. Zato mi je i bio tako drag, zato sam ga i poljubila... Na kraju sam i taj odlučujući četvrti dan lova bila prvakinja dana.

Na natjecanjima se ne lovi puno ribe kako bi neki pomislili, ponekad su i dvije – tri ribe dovoljne za naslov. Sustav bodovanja FIPS – M sličan je bodovanju u tenisu, samo što se u ribolovu računaju bodovi osvojeni na zadnjih pet svjetskih prvenstava.

- Prošle godine u Južnoafričkoj Republici bila sam druga, 2016. u Irskoj četvrta, 2015. u Portugalu prva, 2014. u Francuskoj četvrta i 2013. u Španjolskoj peta, tako da sam trenutno prva u poretku, kao što je Roger Federer prvi u poretku tenisača. Imam 95.149 bodova, a najbliža mi je drugoplasirana Nizozemka Verhage s 67.520 bodova - otkriva ponosna "Kirica" (Crikveničanka, op.a.), koja je zbog ljubavi 2016. promijenila klub i preselila u Zadar.

No dalje od mora i ribolova nije otišla, Tea ljubi Marka Sikirića, aktulanog prvaka svijeta u ribolovu iz broda

- Baš sam ponosna na njega, nikad iz Hrvatske ili bivše Jugoslavije nitko nije postao prvak svijeta prije njega. Na žalost, prvenstvo je bilo u Salima na Dugom otoku u svibnju,u vrijeme izbora, tako da nije naišlo na poseban odjek u javnosti jer su u to vrijeme kod nas bili izbori...

Planovi ribičkog para za sada su vezani uz prvenstvo svijeta u Portugalu, gdje će Marko braniti naslov u pojedinačnoj konkurenciji iz barke, a ona će ujedno biti i trenerica juniorske reprezentacije. Nakon Portugala slijedi Svjetsko prvenstvo sa obale u Walesu, gdje će Tea braniti svoju srebnu medalju iz JAR-a.

Slobodnog vremena imaju malo, a kad ga imaju, Tea i Mako isplove brodom na more, u ribolov. Ako se njih pita, onda je na meniju uvijek riba, Tei posebno dragi fratar, ovčica, zubatac..., ili šarag koji joj je donio naslov svjetske prvakinje.

