Riera ljut na suce nakon poraza od Rijeke: 'Bila je ruka prije penala, VAR se uopće nije javio'

Rekao sam igračima da je za Istru sjajno što se bori za vrh. Možda se netko boji toga. Nemam što zamjeriti igračima, rekao je trener Istre nakon utakmice

Rijeka je pobjedila Istru 2-1 na Aldo Drosini u prekinutoj utakmici koja je započela 14. prosinca. Susret u kojem nije bilo pregrš prilika i u kojem se Rijeka dosta mučila bez Tonija Fruka ipak je završio skokom momčadi s Kvarnera na treće mjesto. Istra je imala inicijativu u nastavku prvog poluvremena, ali nije zabila te je Rijeka ipak proigrala u drugom dijelu.

Ključni trenutak dogodio se u 75. minuti kada je novo pojačanje Rijeke, Gruzijac Tornike Morčiladze, pao nakon duela s Kadušićem i sudac Čulina je pokazao na penal. Tiago dantas bio je siguran i gosti su došli do sva tri boda. Nakon utakmice trener Istre, Oriol Riera, nije bio zadovoljan suđenjem.

- Utakmica je morala završiti remijem. Mislim da su odluke sudaca promijenile utakmicu. Penal se dogodio nakon igranja rukom, VAR se nije javio. Stalno vidim da se na utakmicama Dinama, Rijeke i Hajduka VAR javlja, ali danas nije. Rekao sam igračima da je za Istru sjajno što se bori za vrh. Možda se netko boji toga. Nemam što zamjeriti igračima - rekao je Riera.

