Riera ljut na suce nakon poraza od Rijeke: 'Bila je ruka prije penala, VAR se uopće nije javio'
Rijeka je pobjedila Istru 2-1 na Aldo Drosini u prekinutoj utakmici koja je započela 14. prosinca. Susret u kojem nije bilo pregrš prilika i u kojem se Rijeka dosta mučila bez Tonija Fruka ipak je završio skokom momčadi s Kvarnera na treće mjesto. Istra je imala inicijativu u nastavku prvog poluvremena, ali nije zabila te je Rijeka ipak proigrala u drugom dijelu.
Ključni trenutak dogodio se u 75. minuti kada je novo pojačanje Rijeke, Gruzijac Tornike Morčiladze, pao nakon duela s Kadušićem i sudac Čulina je pokazao na penal. Tiago dantas bio je siguran i gosti su došli do sva tri boda. Nakon utakmice trener Istre, Oriol Riera, nije bio zadovoljan suđenjem.
- Utakmica je morala završiti remijem. Mislim da su odluke sudaca promijenile utakmicu. Penal se dogodio nakon igranja rukom, VAR se nije javio. Stalno vidim da se na utakmicama Dinama, Rijeke i Hajduka VAR javlja, ali danas nije. Rekao sam igračima da je za Istru sjajno što se bori za vrh. Možda se netko boji toga. Nemam što zamjeriti igračima - rekao je Riera.
