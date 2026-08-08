Riječani još uvijek strepe oko ozljeda dvojice igrača: Evo kakva je situacija uoči uzvrata

Nogometaši Rijeke na Rujevici u prvoj utakmici trećeg pretkola kvalifikacija za Konferencijsku ligu uspješno su savladali finski Ilves 1-0. Jedini strijelac bio je Niko Janković u 16. minuti, ali navijače kluba s Kvarnera zabrinula je situacija s jednim od najvažnijih igrača Tonijem Frukom.

Riječki veznjak igru je napustio na kraju prvog poluvremena nakon što je dobio udarac u zglob. Umjesto njega u igru je ušao Samuele Vignato, a Fruk je otišao u bolnicu slikati gležanj kako bi se utvrdilo pravo stanje, ali ni dva dana nakon utakmice detaljnijih informacija o Frukovom zdravstvenom stanju još uvijek nema.

- On je OK, ali napravit će još dodatne preglede u idućim danima da potvrde da nema nekakvih eventualnih potencijalnih problema - poručili su iz kluba.

Rijeka: HNK Rijeka i FC Ilves u prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija UEFA Konferencijske lige | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Riječani se nadaju da će se Fruk oporaviti do uzvrata koji je na rasporedu u četvrtak 13. kolovoza od 18 sati. Trener Matjaž Kek ima problema i sa Tiagom Dantasom koji je također ozlijeđen u utakmici u Rijeci. Dantas je zbog ozljede napustio igru u 71. minuti, a Slovenac je ozljede dvojice igrača potvrdio nakon utakmice.

- To su ozljede s kojima ćemo tek vidjeti što će biti. Mislim da je Fruk već odradio slikanje i da ništa nije puklo. Vidjet ćemo, riječ je o zglobu, dobio je udarac. Dantas je dobio udarac u bedreni mišić i također nije mogao nastaviti - rekao je Kek nakon utakmice.

Međutim, Riječani su optimistični oko povratka dvojice igrača za uzvratnu utakmicu. Uzvrat u Finskoj čeka ih za pet dana, a u prilog tijekom oporavka im je išla i činjenica da su ovog vikenda trebali igrati 2. kolo HNL-a protiv Dinama, ali taj susret je odgođen zbog europskih utakmica oba kluba.