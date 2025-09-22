Obavijesti

Riječka obrana je kao putujući karneval. Vukovarcima pljesak, ali HNL se igra i izvan travnjaka

Riječka obrana je kao putujući karneval. Vukovarcima pljesak, ali HNL se igra i izvan travnjaka
Vinkovci: HNK Vukovar 1991 i HNK Rijeka u sedmom kolu Prve HNL | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

VUKOVAR - RIJEKA 3-2 Bude li Sanchez čvrste ruke, mogli bi se mnogi načekati za sljedeću priliku. Menalo nije u napadu donio ništa korisnoga, Adu Adjei je, pak, pokazao zavidnu razinu - nepreciznosti. Čak je i prosječan dan Fruka u uredu izgledao nedostižno za suigrače.

Ima li kraja ljetnoj suši u Rijeci? Ima, ali samo kalendarskoj. Na travnjaku ni nakon okruglih 50 dana, na prvi dan jeseni, Rijeka ne zna za pobjedu u HNL-u! Riječani su "po nogama" dobili i u Vinkovcima, Vukovar je dočekao HNL prvijenac (3-2) i to protiv aktualnog prvaka Hrvatske. 

