Riječka rapsodija i hajdučka katastrofa. Pogledajte scene! 'Bit će Hajduk ku**c šampion'

RIJEKA - HAJDUK 5-0 Stigao je splitski sastav na Rujevicu kao vodeća momčad lige i favorit, ali nije se dobro proveo. Hat-trick Fruka i rapsodija Riječana obilježili su Jadranski derbi, a Hajduku je nanesen najteži poraz otkad je HNL-a
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Hajdukovi igrači nisu ni slutili što će ih snaći na Rujevici kad su izašli na zagrijavanje...
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
A snašao ih je riječki torpedo
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Toni Fruk zabio je tri gola, a po jedan su dodali Vignato i Menalo
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Rijeka je nanijela Hajduku najteži poraz otkad je HNL-a
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
To nije sve - navijači Rijeke su hajdukovce u svlačionicu ispratili uz pjesmu "Bit će Hajduk k**** šampion"
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Gonzalo Garcia priznao je nakon utakmice da nema smisla ulaziti u analize nakon ovakve utakmice
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
