FOTO: GALERIJA S DERBIJA

Riječka rapsodija i hajdučka katastrofa. Pogledajte scene! 'Bit će Hajduk ku**c šampion'

RIJEKA - HAJDUK 5-0 Stigao je splitski sastav na Rujevicu kao vodeća momčad lige i favorit, ali nije se dobro proveo. Hat-trick Fruka i rapsodija Riječana obilježili su Jadranski derbi, a Hajduku je nanesen najteži poraz otkad je HNL-a
Rijeka: HNK Rijeka i HNK Hajduk odigrali utakmicu 14. kola SuperSport HNL
Ovo je bila riječka večer! Dočekala je Rijeka Hajduk na Rujevici i ispratila ga s pet komada u mreži te mu nanijela najteži poraz u povijesti HNL-a | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
