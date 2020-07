Riječki broj 1: Prakticiram jogu i upijam Ter Stegena i Alissona...

Kad sam imao 9 godina Marijan Jantoljak mi je rekao 'Mali ti možeš napraviti velike stvari' i te riječi nikad u životu neću zaboraviti. Rožman je fenomenalan i čovjek i trener, kaže mladi Rijekin golman Ivor Pandur

<p>Ako taj mali ne postane golman prve momčadi Rijeke onda ja i svi koji radimo s njim ne znamo svoj posao. Autor izjave je Rijekina golmanska i trenerska legenda <strong>Marijan Jantoljak</strong>, 'mali' je <strong>Ivor Pandur</strong>, a citat izvučen iz 100% 'off the record' usputne ćakule na terasi kafića u jednom zapadnom riječkom kvartu.</p><p>Sada se i ta procjena može gurnuti u eter jer 'mali' ne da je stao među vratnice prve momčadi nego je pored najtrofejnijeg igrača u klupskoj povijesti <strong>Andreja Prskala</strong> (33) i još jednog (kažu izvanserijskog) talenta <strong>Davida Nwolokora</strong> (24), a pod trenerskim ravnanjem <strong>Simona Rožmana</strong>, čvrsto prigrabio - poziciju Rijekinog prvog golmana.</p><p><strong>VIDEO: Ivor Pandur o svemu pomalo za 24sata</strong></p><p>Ivor Pandur ima 20 godina, a kao Riječanin i žestoki navijača Rijeke, taj dečko, najjednostavnije rečeno - živi svoj san.</p><p>- Istina. Ostvarenje dječačkog sna dogodilo se još 14. prosinca prošle godine kada sam kao 19-godišnjak debitirao za seniorsku momčad Rijeke u prvoligaškoj utakmici protiv Varaždina na Rujevici. To je bilo nešto od čemu sam maštao od kada me je Marijan Jantoljak doveo u Rijeku. Tada nisam riječima mogao opisati koliko sam sretan, a slično je i danas. Jer Rijeka je: najbolje od svega - sa širokim osmijehom na licu priča nam Pandur u uzavrelo riječko jutro koje Bijeli koriste za žestoke pripreme.</p><p>Jer u subotu (20.30) je u igri - trofej. Finale Kupa s Lokomotivom u Šibeniku. Prošle godine (u normalnom terminu: u svibnju, jer nije bilo ove lude pandemijske priče) <strong>Bišćanova</strong> je Rijeka u Puli senzacionalno zabila tri komada <strong>Bjeličinom</strong> Dinamu i osvojila Kup.</p><p><strong>Simon Sluga</strong> koji danas brani u Lutonu tada je u finalu skinuo penal. Sada će Ivor braniti riječki gol i Rabuzinovo 'Sunce'.</p><p>- Jedna utakmica, za trofej. Naravno da idemo po taj Kup, ali ova Rijeka je mlada, ambiciozna, vrijedna, puna želje da donese radost navijačima... Sve samo: ne bahata. Lokomotiva je nakon korona-pauze još jednom dokazala koliko vrijedi, završila sezonu na drugom mjestu, igrala i igra odličan nogomet. Mi smo Rijeka i navikli smo osvajati trofeje, ali... Realno, u jednoj utakmici izgledi su 50-50. To je jednostavno činjenica. Na žalost neće biti gledatelja na tribinama, ali siguran sam da će se igrati odličan nogomet i da će cijela Hrvatska moći uživati u jednom vrhunskom finalu.</p><p>Iz aviona se vidi odgoj koji mu je usađivan od prvog dana u Rijeci. I u koji se savršeno uklopio šef Rožman. Ambicije maksimalne, ali ni u jednom se trenutku iz vida ne gube zlatna pravila: respekt prema protivniku i nemjerljivo više rada nego priče.</p><p>- Ma Rožman je fenomenalan. Kao čovjek, kao trener... Ima nas sve više mladih, a on vjeruje u nas, daje nam šansu i daje nam svima sigurnost. Oduševio nas je sve načinom na koji se od prve minute u Rijeci 100% predao tome da od jutra do mraka sve posveti klubu i Rijekinom uspjehu. Ja stvarno mogu reći da sam imao golemu sreću što se tiče stručnjaka koji su me učili i uče nogometu. Od Marijana Jantoljaka koji je vjerovao u mene i kad ja sam nisam pa preko <strong>Velimira Radmana</strong> i trenera golmana prve momčadi <strong>Gojka Mrčele</strong> i šefa Rožmana. A to da je gospodin Jantoljak vjerovao u moj vratarski talent... To mi je rekao kad sam imao 9 godina! 'Mali ti možeš napraviti velike stvari', riječi su koje nikad u životu neću zaboraviti.</p><p>Pandur je počeo kao većina kvarnerskih klinaca. Maštao o tome kako za Rijeku zabija golove. Jantoljak i Radman prepoznali su vratarski nerv, brusili dijamant i Bijeli danas imaju 20-godišnjaka standardnog člana udarne postave, sa 21 utakmicom na golu prve momčadi.</p><p>Uzori?</p><p>- <strong>Alisson</strong> i <strong>Ter Stegen</strong>. Njih se gleda i upija. Spomenuo sam golmana Liverpoola, ali od svih stranih momčadi najdraži mi je Man United. Mi u Rijeci svi nekako posebno pratimo i Serie A, a tamo je moja momčad Juventus. Želja i neki plan jest jednog dana braniti u jednoj od Liga petice, braniti u Ligi prvaka i, normalno, za Hrvatsku. Ali o tom potom. Ja u mojoj Rijeci uživam. Sretan sam i ponosan što sam tu gdje jesam, u mom klubu i u mom gradu. A Prskalo, Nwolokor i ja smo jedna stvarno povezana golmanska družina. Međusobna podrška je bezuvjetna. Da, dobar sam i sa tim, kako vi kažete 'postarijim gospodinom' Prskalom - smije se Pandur.</p><p>- Prki mi je velika potpora od prvog dana, kad sam kao 17-godišnjak pokucao na vrata prve momčadi. Uvijek je tu, spreman pomoći. Sa trenerom koji mi toliko vjeruje kao Rožman i iskusnim kolegom koji mi toliko pomaže kao Prskalo... Ma mogu im samo reći jedno veliko, ogromno 'hvala', od srca.</p><p>Slobodno vrijeme? Navodno je dosta toga posvećeno - jogi?</p><p>- Ma ne toliko kao što se koji put pokušalo prikazati. Je, opusti me i radim jogu povremeno, ali nije to neki veliki dio mog života. U slobodno vrijeme je... A klasika. Provedem ga s prijateljima, pokoja knjiga, pokoja serija. Kao i svi, ništa posebno.</p><p>Škola?</p><p>- Srednja trgovačka, komercijalist. Imam plan jednom upisati i fakultet, ali da je neka sportska priča: trener, menadžer... Vidjet ćemo. Klub je nedavno potpisao ugovor o suradnji sa Visokom poslovnom školom PAR tako da je i to sigurno jedna od najboljih mogućih opcija.</p><p>Što se o Panduru ne zna, što će prvi put sada otkriti?</p><p>- A stvarno nemam što. Mislim da sam otvorena knjiga, nema tu nekih tajni. Ali ako postoji nešto što se ne zna onda za to valjda postoji razlog pa će tako i ostati - opet Pandur lansira svoj zarazni, mladenački smijeh.</p><p>A kad smo kod 'zaraze' pala je i poruka Riječanima, navijačima:</p><p>- Ljudi, ako u subotu osvojimo Kup: radujte se, veselite se, pjevajte, nek' cijeli Kvarner grmi od sreće, izađite na balkone, ali izbjegnite masovna okupljanja. Budimo pametni!</p>