Riječki imunitet krda: Već je 26 ljudi bilo pozitivno na koronu

U 24 dana Rijeku čeka osam utakmica. Europska liga, Prva HNL i hrvatski Kup... A samo triput će igrati na Rujevici. Vraćaju se Franko i Halilović, a čekaju se rezultati zadnjeg testiranja

<p>U četvrtak Rijeka igra u Europskoj ligi na San Paolu kod Napolija i tom utakmicom počinje - ludi riječki nogometni mjesec u završnom sprintu ionako lude, pandemijske nogometne jeseni. Riječki dečki odigrat će: osam utakmica u 24 dana. I to kakvih osam utakmica!</p><p>Evo rasporeda u ritmu 'tekma svaka tri dana' koji do zimske pauze čeka trupe Simona Rožmana:</p><p>Dakle, sljedećih šest utakmica su: tri najveća moguća domaća derbija (Osijek, Hajduk, Dinamo) i tri europska izazova (Napoli, Real Sociedad i AZ Alkmaar). A Bijeli će i zaboraviti kako im izgleda Rujevica jer od tih osam utakmica samo triput su kod kuće.</p><p>Što se HNL-a tiče neke će se utakmice igrati naknadno jer su bile odgođene zbog EL-obveza ili korona virusa. Kako god bilo, Rijeku čeka baš žestoki 'forcing' na sva tri fronta. Pa se sa najviše nestrpljenja iščekuju vijesti iz - županijskih laboratorija koji provode testiranja na Covid-19.</p><p>Bijeli su se testirali u ponedjeljak, rezultate očekuju u ranojutarnjim satima utorka, a kako ih je na zadnjem testiranju bilo čak sedam pozitivnih, Rujevica polako ide prema onom famoznom 'imunitetu krda' jer je dosad imala ukupno 26 zaraženih: što igrača (17), što članova stručnog stožera (devet).</p><p>Na sreću, svi su oni u svojoj korona-izolaciji bili ili posve asimptomatski ili s istinski blagim virusnim simptomima. Naravno, jedno je trenirati sa utezima i na kućnom biciklu u svoja četiri zida ili biti u punom nogometnom treningu sa suigračima, ali... Iščekujući sutrašnje nalaze, dobre vijesti ionako već pristižu.</p><p>Za ludi finiš jesenskog dijela sezone Rožmanu se u kadar vraćaju dvojica od trojice najboljih igrača prošle sezone: kapetan <strong>Franko Andrijašević</strong> (29) i nositelj igre <strong>Tibor Halilović</strong> (25). Čak bi duže vremena ozlijeđeni stoper <strong>Arsenić</strong> mogao zaigrati ove zime, ali već sami povratak Franka i Halilovića veliki je, istinski golemi plus za 'dječji vrtić' s kojim <strong>Simon Rožman</strong> (37) brodi na tri rute istovremeno.</p><p>Što se Europe tiče, Napoli je u nedjelju navečer kod kuće posrnuo s <strong>Rebićevim</strong> Milanom (1-3) na San Paolu, a Sociedad i AZ 'lete': Baski su prva momčad La Lige, a AZ u zadnjih pet utakmica ima četiri pobjede.</p><p>Naravno, nakon dvije dobre utakmice, ali i tri poraza u tri EL-nastupa, Rijekine tri preostale tekme u Europi više su stvar prestiža i skupljanja dragocjenog europskog iskustva no nikome na Rujevici na pamet ne pada kalkulirati niti u EL, niti u HNL-derbijima.</p><p>- Nije lako, sigurno, posebno s obzirom na sve prepreke koje su tijekom sezone dolazile sa ozljedama, umorom i koronom, ali... Ama baš svi u klubu svom sanjali ulazak u skupinu Europske lige, ostvarili si te snove i sada ćemo svaku od tih utakmica bez obzira sve probleme i umor igrati svom snagom. Pa što bude... A vidjeli smo i protiv Real Sociedada i protiv Napolija da Rijeka i u tom društvu, u skupini koja bi komotno mogla biti skupina Lige prvaka, može odigrati na jako visokoj, europskoj razini - priča kapetan Andrijašević u mikrofon kolege Josipa Krmpotića sa Hrvatskog radija-Radio Rijeke.</p><p>Ludi ritam na tri fronta. A zapravo - ostvarenje snova. Napoli, Sociedad i AZ... Nekome će negdje otkinuti barem bod. Osijek, Hajduk, Dinamo... Sva tri puta na pobjedu pa što Bog da.</p><p>Navijači su navikli i na Rijeku u Europi i na Rijeku u vrhu HNL-a. Za to su si igrači sami "krivi"!</p>