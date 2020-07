Riječki junak: Hajduk me nije htio, gol sam slavio kao Joker, a Torres mi kaže da sam dobar...

Torres je na "ševi" ulazio u noge s 34 godine, na treninzima je išao kao bik. U Hajduku sam bio kao dječak, ali nisu me ostavili pa sam morao u susjedni RNK Split, priča Nino Galović, koji je u 92. minuti zakucao Hajduk na peto mjesto

<p>U <strong>Rijeku </strong>je došao s misijom. Morao je uskočiti u kopačke Darija <strong>Župarića</strong> i Roberta <strong>Punčeca</strong> koji su otišli živjeti "američki san". Jasno, pričamo o braniču <strong>Nini Galoviću</strong> (28), mladiću rođenom u <strong>Supetru </strong>na Braču. U nedjelju je krasnim pogotkom glavom srušio <strong>Hajduk </strong>u 92. minuti (3-2) i prikovao ih za peto mjesto na ljestvici. Slavlje je bilo vatreno...</p><p>- Uh, proveselili se sinoć. Ne bih rekao da je moje slavlje nakon gola bilo vatreno u smislu neke provokacije. Stoper sam, zabijem jednom u "sto" utakmica. Vjerujte, da igram u petoj ligi i da zabijem u sudačkoj nadoknadi za pobjedu veselio bih se jednako, a kamoli kad se sruši jedna ozbiljna momčad poput Hajduka.</p><h2>Pogledajte video: Slavlje nogometaša Rijeke</h2><p>Razvukao je Galović nakon gola smiješak. Da, doslovno razvukao, prstima, poput filmskog lika Jokera.</p><p>- U prvom dijelu sezone Raspopović je tako slavio kad je zabio pa smo ga zezali da ne zna ni gol proslaviti. Iskoristio sam priliku i oponašao ga, to je naša interna fora - smije se Galović.</p><p>Nino je kao dječak igrao u Hajduku.</p><p>- Igrao sam nekoliko godina u omladinskom pogonu Hajduka, ali "filtriralo" me - rekao je Galović kroz smijeh pa dodao:</p><p>- Znate kako je to, kad si dječak ne isplivaš odmah uvijek. Otišao sam u susjedni RNK Split i ipak napravio karijeru. Dobio sam par poruka od prijatelja iz Splita nakon derbija, naravno, sve kroz šalu. Zna se dobro tko sam i što sam, ali profesionalac sam i sad me zanimaju samo dobri rezultati Rijeke.</p><p>Galović je u Rijeku došao u zimskom prijelaznom roku.</p><p>- Tu sam već nekoliko mjeseci i zaista uživam. Poznavao sam otprije par igrača, osobno se znao s Frankom Andrijaševićem, ali družim se sa svima. Kod nas u Rijeci nema klanova, svi se druže sa svima. Idemo zajedno na kave, na plažu, baš smo prava klapa - otkriva.</p><p>Rijeka je prije nekoliko kola bila u gotovo nemogućoj misiji, drugo mjesto bilo je "miljama daleko", a sad je s tri pobjede u nizu postalo itekako dohvatljivo. Rožmanova družina u zadnjem kolu dočekuje Istru na Rujevici, a u Gradskom vrtu će se sučeliti Osijek i Lokomotiva. Remi Osijeka i Lokomotive te pobjeda Rijeke bili bi dovoljni prvoligašu s Kvarnera za drugo mjesto koje vodi u kvalifikacije za Ligu prvaka.</p><p>- Liga je strašno <strong>napredovala </strong>i nema momčadi koja u nekom dijelu sezone nije imala "blackout". Taj Inter koji je zadnji izgleda dobro, Istra je ratnička ekipa, tu su Gorica, Slaven Belupo... Da ne govorim o prvih pet ekipa. Više nema unaprijed upisanih bodova. Nadat ćemo se da će nas pomaziti rezultat iz utakmice Osijeka i Lokomotive. Vjerujem da možemo do tog drugog mjesta - uvjeren je Galović.</p><p>Nino je četiri godine igrao u inozemstvu. Bio je u izraelskom Ashdodu, u dva navrata u Dinamo Minsku, a igrao je i za japanski Sagan Tosu, gdje je svlačionicu dijelio s Fernandom Torresom.</p><p>- U karijeri sam igrao s velikim imenima poput<strong> Ivice Križanca</strong> koji je sa Zenitom osvojio sve što se osvojiti moglo. Zatim s bivšim hrvatskim reprezentativcima <strong>Tomislavom Dujmovićem</strong> i <strong>Matom Bilićem </strong>u Splitu, ali mogu reći da je Fernando Torres <strong>najveće ime</strong> s kojim sam igrao - rekao je Galović kojeg su prijatelji na društvenim mrežama zezali da je 'fotošopiran' na slikama s El Niñom.</p><p>- Pričali smo dosta puta i kazao mi je kako sam ga iznenadio na treninzima. Rekao mi je da misli da sam dobar igrač i da mogu puno pomoći momčadi. Lijepo me prihvatio i čim sam došao osjećao sam se kao da se znamo duže vremena - rekao je Galović pa dodao nekoliko zanimljivih anegdota:</p><p>- Iako ima obitelj i puno obaveza uvijek je spreman popričati sa svima, a navijači su ga čekali nakon svakog treninga. Prava je zvijezda, a toliko je skroman. S 34 godine išao je kao bik. Svaki put kad smo na treningu igrali "ševe" on je "klizao" doslovno u noge i ulazio u svaki duel kao kakav junior koji se tek treba dokazati u nogometu, a ne kao netko tko je prošao klubove poput Liverpoola, Chelseaja, Milana i Atletico Madrida. Bio bi u teretani minimalno sat vremena dnevno - završio je junak Rijeke.</p><h2>Galović u 1. HNL:</h2>