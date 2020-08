Riječki klub bi u samo tri godine iz četvrte mogao do prve lige...

Orijent i Istra 1961 u nedjelju od 20 sati na Kantridi igraju prvu utakmicu play offa za Prvu HNL. Na klupi Orijenta je Fausto Budicin, koji je u dva navrata u igračkoj karijeri nosio dres pulske momčadi

<p>Prvoligaški nogomet na Kantridu bi se mogao vratiti nakon pet godina. Na kultnom će se stadionu večeras od 20 sati igrati prva utakmica play offa za <strong>Prvu HNL. </strong>Orijent dočekuje Istru 1961.</p><p>Ako Orijent u dvije utakmice izbaci Puljane (uzvrat se igra u srijedu na Aldo Drosini), bit će to promocija na promociju. Naime, od četvrte do prve lige u posljednje tri godine. Dobili bismo ponovno gradski derbi u Rijeci. U HNL-u se samo u sezoni 1996/1997. igrao gradski derbi u Rijeci. Bilo je 2-2 na Krimeji i 4-0 za Rijeku na Kantridi. Inače, najžešći navijači Orijenta, Red Fuckersi, žestoko se protive igranju 1. HNL na Kantridi. Nedavno su poručili kako bi radije igrali 8. ligu nego igrali na stadionu gradskog rivala, ali jasno je da će Orijent, ako iznenadi Istru, domaće utakmice u 1. HNL iduće sezone igrati na Kantridi.</p><p>Predsjednik kluba je Saša Matijaš, dopredsjednik Marinko Koljanin, a Orijent je osnovan 1919. godine. Na klupi je Fausto Budicin (39), čovjek koji je u igračkoj karijeri dva puta nosio dres Istre, a sad će ih pokušati izbaciti iz prve lige.</p><p>Budicin je Orijent preuzeo prošloga ljeta, a zapravo je Rijekin trener na posudbi u Orijentu. U 3. ligi riječki je klub imao budžet od milijun, a u 2. ligi dva milijuna kuna. Druga HNL je prekinuta, nije bilo nastavka sezone i Orijent je bez prave utakmice posljednjih pet mjeseci. Jasno je da su Puljani zbog toga veliki favoriti u ove dvije utakmice, a Istra posljednjih godina ostanak u Prvoj HNL stalno osigurava kroz ove play off utakmice.</p><p>- Pet mjeseci nismo odigrali pravu utakmicu i ako ne budemo mogli fizički izdržati, igrači će morati uključiti mozak. Mi nemamo pritisak, ovaj play off moramo doživjeti kao feštu - rekao je uoči utakmice protiv Istre 1961<strong> Fausto Budicin.</strong></p><p>Ako Orijent izbori Prvu HNL, čekaju ga tri strašne utakmice u prva tri kola. Igrali bi protiv Hajduka, <strong>Dinama</strong> i Rijeke. Nedavno su igrali u 4. ligi, a sad su blizu sna, povratka u prvoligaško društvo.</p>