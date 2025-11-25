Riječki komičar bacao fore na račun Hajduka, zvao je dućane: Jesu stigle one 'Daj 5' majice?

Rijeka je odigrala fenomenalnu utakmicu i s 5-0 srušila Hajduk na Rujevici. Momčad iz Splita dugo nije bila tako ponižena u HNL-u, a Rijeka im je očitala lekciju te najboljoj obrani lige utrpala pet komada. Briljirao je Toni Fruk koji je zabio tri gola već u prvom dijelu. Navijači Rijeke likuju danima te zbijaju šale na Hajdukov račun, a posebno je bio inspiriran riječki komičar Davor Jurkotić. Dotaknuo se i zdravstvenog stanja Marka Livaje.

Rijeka: Davor Jurkoti?, voditelj emisije U zdrav mozak | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

U emisiji na Radio Korzu, Jurkotić, koji je poznat po telefonskim zezancijama, imitirao je dalmatinski naglasak te zvao ljekarne i fan shopove u Splitu i Makarskoj. Našalio se s njima, a transkript poziva je prenio portal Rijeka Danas.

Prvi poziv.

U prvom pozivu, Jurkotić je "zvao iz Hajduka":

Jurkotić: "Još od vikenda nam je Livaja nije igra, da ga je bolia trbuh. Malo proliv, možda i strah. Što da mu dam, možda Linex?"

Apotekarica: "To bi vam bilo najbolje riješiti s probioticima."

Jurkotić: "Kad je pa treći gol, ka da mu je pobiglo, malo od straja. Posli u svlačionici kad mu je reka Garcia da uđe, reka je da ne može jer šprica ka lud. Veli škerac mu je to sve napravilo doli."

Apotekarica: "Dobro… Mislim da bi s probioticima to trebalo rješavati."

Drugi poziv

Zatim je Jurkotić zvao Hajdukov fan shop.

Jurkotić: "Jesam dobio fan shop Hajduka? Nosim nove majice na Daj 5, give me five."

Fan shop: "Ne znam ništa o tome."

Jurkotić: "To smo posli ove utakmice štampali, bit će velika potražnja. Na majici je Livaja na zahodskoj školjci i piše ‘daj 5’."

Fan shop: "Mislim da je ovo provokacija."

Treći poziv

Na kraju je zvao fan shop u Makarskoj.

Jurkotić: "Jesu možda došle ove majice ‘daj 5, give me five’? Je došlo šta novo?"

Fan shop Makarska: "Nije.“