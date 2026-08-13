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Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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Rijeka je preživjela finsku noćnu moru, ali Danci ovakve greške Kekove momčadi neće praštati

Piše Zdravko Barišić,

ILVES - RIJEKA 1-1 Hrvatski klub se provukao i igrat će play-off Konferencijske lige. Bez Fruka je momčad izgledala blijedo i beskrvno, a glavni heroj bio je srpski golman Aleksa Todorović

Kako će Rijeka izgledati kada čarobnjak Toni Fruk napusti Rujevicu, navijači su imali priliku vidjeti tijekom 90 minuta u Tampereu. Nemoćna, bezidejna i troma Rijeka, bez svog najboljeg igrača, koji je ostao na klupi zbog ozljede, remizirala je s Ilvesom 1-1, sačuvala prednost iz prve utakmice od 1-0 i plasirala se u play-off Konferencijske lige. Baranov je u 64. minuti šokirao hrvatski klub, no Justas Lasickas je šest minuta kasnije zabio nakon odbijanca i spasio svoj klub sramote.

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