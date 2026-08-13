Rijeka je preživjela finsku noćnu moru, ali Danci ovakve greške Kekove momčadi neće praštati

Kako će Rijeka izgledati kada čarobnjak Toni Fruk napusti Rujevicu, navijači su imali priliku vidjeti tijekom 90 minuta u Tampereu. Nemoćna, bezidejna i troma Rijeka, bez svog najboljeg igrača, koji je ostao na klupi zbog ozljede, remizirala je s Ilvesom 1-1, sačuvala prednost iz prve utakmice od 1-0 i plasirala se u play-off Konferencijske lige. Baranov je u 64. minuti šokirao hrvatski klub, no Justas Lasickas je šest minuta kasnije zabio nakon odbijanca i spasio svoj klub sramote.