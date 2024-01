Rijeka bez dvojice aduta stiže na Poljud: 'Ovaj sport zove se nogomet, a u Gorici ga nije bilo'

Jadranski derbi u nedjelju, 100. u HNL-u. Prvi protiv drugoga. Praznik hrvatskog nogometa! Na Rujevici su ga najavili glavni trener Željko Sopić i play-maker Toni Fruk.

- Sam pogled na ljestvicu dovoljno govori o utakmici, igrat će prvi protiv drugoga pred punim Poljiudom. Ponavljam ono što sam rekao pred par dana, izaći ćemo pred taj puni Poljud i pokazati gard kakav krasi Rijeku od početka sezone i iskreno se nadam pozitivnom ishodu - priča Željko Sopić.

POGLEDAJTE SAŽETAK: Gorica - Rijeka 2-3

Pokretanje videa ... Gorica - Rijeka 2-3 (sažetak) | Video: MAXSport/screenshot

Je li loš travnjak u Gorici ostavio kakve posljedice?

- Ne mogu vam u ovom trenutku to reći sa 100 postotnom sigurnošću, ali mislim da ćemo u Split morati bez Emira Dilavera. Danas će na magnetsku rezonancu, ima velikih problema s petom i mislim da 99 posto on neće biti u kadru i to: duže vrijeme.

Matej Mitrović?

- Mislim da će on krenuti u trenažni proces. Nakon utakmice protiv Hajduka. Svi ostali, osim Čabraje su zdravi, orni, željni igre i spremni za borbu.

Kakav Hajduk očekujete?

- Nemamo se što lagati, trebat će izdržati početni pritisak, tih 15 minuta uz podršku njihovih navijača koji su dodatna snaga Hajduka. Gledali smo njihove pripremne utakmice, ali to je jedno, a kad je utakmica na kojoj delegat uđe u onu svoju kućicu to je nešto posve drugo. Nema se tu šta puno reć', stvarno. Igraju prvi protiv drugog. I Hajduk i Rijeka će dati sve od sebe da pobijede. To je to, nema tu nekih skrivanja. Ja znam da će moji dečki dati sve od sebe na terenu.

'Radi se od buhe slona, ništa ovo neće riješiti'

Bit će to okruglo 100. derbi u HNL-u.

- Bit će jednom i 200. i 300. Ovaj derbi kao i svaki drugi HNL susret nosi tri boda. Najiskrenije, ja mislim da ova utakmica neće riješti kako god završila jer stvano ima još puno utakmica do kraja, jako puno bodova u igri. Znam da se u medijima to glorificira i radi od buhe slona, ali ja mislim da se u nedjelju neće ništa riješiti koji god rezultat bio.

U Velikoj Gorici ste dobili onaj impuls s klupe koji često spominjete.

- Da, zato ti igrači i jesu na platnom spisku Rijeke. Nema se tu što puno pričati. Svaki put kad uvodim nekog igrača u igru, uvodim ga sa nadom da će bit bolji od ovoga kojeg sam izvadio s terena, bilo zbog umora ili nekog drugog razloga. Naravno, dečki su u prošlom kolu dobro odradili svoj posao. I da kažem: nisam ja u Gorici vadio naša dva reprezentativca zato što su bili loši nego zato jer taj sport kojim se mi bavimo se zove nogomet. A tamo se nije mogao igrati nogomet. I to je zadnje što ću reći o toj utakmici.

'Imamo četiri najbolja stopera u ligi'

Veliki je hendikep izostanak dvojice stopera iskusnika Mitrovića i Dilavera za Jadranski derbi.

- Gledajte, naravno da nam svaki igrač koji ne može igrati, fali. Ali s druge strane ja ću vas prisjetiti... Nisam ni sjedio na klupi, tek sam došao na utakmicu Rijeke u Lille, a stoperski par su bili: Galešić i Radeljić. Tako da: zime nema, dečkima treba dati maksimalnu podršku, imamo četiri najbolja stopera u ligi i koji od igra mislim da nema nikakvih problema.

I dalje se kao glavni kandidati za naslov spominju Hajduk i Dinamo.

- Živimo u demokratskom društvu, svatko može pisati što hoće, ima pravo na svoje mišljenje i to je stvarno u redu. Ja s tim nemam nikakvih problema - rekao je Željko Sopić.

Toni Fruk je bio kratak i kristalno jasan:

- Nema skrivanja ambicija. Drugi smo, tri boda iza prvog mjesta. U nedjelju to idemo dohvatiti i pokazati da je tamo nama mjesto - poručio je sjajni riječki veznjak i asistent.