Rijeka - Bundesliga u šopingu! Čolak 7, Štefulj 3 milijuna eura

U klubu kriju imena njemačkih klubova kao Coca Cola tajnu sastojaka, ni u ludilu ne idu 'on the record', ali nema ni demantija. Svoj dolazak na Rujevicu najavili su i iz Serie A, jako ih zanima vratarski dragulj Pandur

<p>Kad je u zadnjem kolu naše lude korona-sezone <b>Antonio Čolak</b> (26) utrpao četiri komada Istri procijenili smo kako mu je cijena sada skočila možda i na 5 milijuna eura. Procijenili i - podcijenili.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Riječka pobjednička pjesma usred Splita</strong></p><p>Interes za Čolaka ide iznad Dinama (koji je navodno nudio 3 milijuna eura) i VfB Stuttgarta (čiji interes se preliminarno na oko 5 milijuna).</p><p>Veliki je broj klubova, njih desetak, većina kojih zasad tek obigrava oko Čolaka, a na Rujevici kriju imena klubova kao Coca Cola tajnu sastojaka.</p><p>Ni u ludilu ne idu 'on the record', ali - nema ni demantija. Štoviše, iz nekoliko izvora jako bliskih Rijeci potvrđeno nam je kako je jedan Bundesligaša jače kategorije nego Stuttgart razgovore o Čolaku počeo od 6-7 milijuna eura.</p><p>Očigledno činjenice da je 'Čoki-gol' na širem spisku izbornika <strong>Dalića</strong>, a uz to i najbolji strijelac te najbolje ocijenjeni igrač cijele Prve HNL za sezonu 2020/21, imaju i svoj blagotvorni financijski efekt čija će se konkretnost tek rasplesti jer... Ove sezone kasni sve pa i prijelazni rok.</p><p>A da Bundesliga u ova teška pandemijska vremena ima ozbiljnu namjeru obaviti šoping na Rujevici ilustrira još jedna vijest: sjajni mladi lijevi bočni <strong>Daniel Štefulj</strong> (20) također je na meti nekoliko njemačkih klubova (i otac mu je karijeru napravio u Bundesligi), a početna cijena je 3.000.000 €.</p><p>Naravno, ako se za Čolaka utrži prava lova onda Rijeka neće tek tako u prodaju ostalih dragulja koje bi mladi (i već trofejni) trener <strong>Simon Rožman</strong> (37) rado zadržao - ako ništa, a onda barem dok se ne razjasni koliko će daleko ove jeseni Rijeka otići u Europi.</p><p>Stoga se zasad ozbiljno ne razmatra niti interes za vratarsku senzaciju, 20-godišnjeg <strong>Ivor Pandura</strong> koji je zapeo za oko klubovima iz Serie A i Serie B, a najavljeni su i dolasci na Rujevicu da bi se konkretnije popričalo o mogućem transferu.</p><p>Inače, Rijeka je u kontaktu sa albanskom Vllaznijom u kojoj je na poziciju sportskog direktora sjeo negdašnji igrač Bijelih <strong>Matko Djarmati</strong> pa se sa albanskim klubom razgovara o mogućoj suradnji, razmjeni igrača i sl.</p><p>Kontakt postoji, a 'Lokomotivin poučak' govori o tome koliko suradnja sa albanskim i kosovskim klubovima može biti dobra. Vllaznia je prvi klub Napolijevog sjajnog braniča <strong>Elseida Hysaja</strong>, a iz tamošnje Škole nogometa put do Rujevice je našao i <strong>Bekim Balaj</strong>, napadač koji je odličan dojam u svojih godinu i pol dana u Rijeci (46 utakmica i 18 golova).</p>