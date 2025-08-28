Rijeka će igrati Konferencijsku ligu, a Dinamo Europsku ligu. Ovo su svi detalji ždrijeba...

Hrvatski nogomet ove će jeseni imati dva predstavnika u europskim natjecanjima. Dinamo će se natjecati u Europskoj ligi, dok će Rijeka svoju priliku tražiti u Konferencijskoj ligi, a u petak će doznati protiv koga će igrati.

Pokretanje videa... 01:15 Sažetak Dinamo -Istra 1961 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Glavna novost sezone je spajanje ždrijebova za ligašku fazu Europske i Konferencijske lige u jedan poseban događaj. Ceremonija će se održati u petak, 29. kolovoza, u prestižnom Grimaldi Forumu u Monte Carlu, s početkom u 13 sati.

Cilj ovog poteza je, kako navode iz Uefe, "povećati vidljivost i utjecaj oba ždrijeba" te stvoriti pravu proslavu za klubove i navijače koji sanjaju o osvajanju dvaju prekrasnih europskih trofeja. Kroz cijeli događaj gledatelje diljem svijeta vodit će iskusni prezenteri Becky Ives i Matt Smith, poznati po svom radu na brojnim prijenosima Uefinih natjecanja.

Najveća promjena odnosi se na sam mehanizam izvlačenja. Dok se u ždrijebu Lige prvaka koristio hibridni model (izvlačenje jedne fizičke kuglice, nakon čega softver dodjeljuje osam protivnika), Europska i Konferencijska liga prelaze na potpuno digitalni format. To znači da na pozornici više neće biti tradicionalnih staklenih zdjela i fizičkih kuglica. Cijeli ždrijeb bit će proveden jednim pritiskom na tipku, čime se aktivira softver koji trenutačno generira sve parove za svih 36 klubova u natjecanju, uključujući i tko igra kod kuće, a tko u gostima.

Rijeka: HNK Rijeka i GNK Dinamo u utakmici trećeg kola Prve HNL | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Kako bi se zadržala napetost i osigurala jasnoća za gledatelje, rezultati se neće otkriti odjednom. Nakon što softver obavi svoj posao, parovi će se prikazivati postupno, jakosna skupina po jakosna skupina (pot po pot), počevši od pota 1. Na taj način, ceremonija zadržava dramatičnost klasičnog ždrijeba, ali uz neusporedivo veću brzinu i učinkovitost.

Za tehnološku izvedbu zadužena je tvrtka AE Live, dok je cijeli sustav, s posebnim naglaskom na nasumičnost i usklađenost s pravilima, prošao rigoroznu reviziju neovisne kuće Ernst & Young, koja će nadgledati i samu ceremoniju na licu mjesta.

Kako funkcionira ligaška faza?

Ždrijeb je ključan za razumijevanje novog formata natjecanja koji je zamijenio tradicionalnu grupnu fazu. U oba natjecanja sudjeluje 36 klubova koji se natječu u jedinstvenoj ligi.

Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Europska liga

Svaka od 36 momčadi odigrat će osam utakmica protiv osam različitih protivnika – četiri kod kuće i četiri u gostima. Protivnici se izvlače tako da svaka momčad dobije po dva suparnika iz svake od četiri jakosne skupine. Pritom vrijede ograničenja: klubovi iz iste države ne mogu igrati međusobno, a mogu biti izvučeni protiv najviše dva kluba iz neke druge pojedinačne države. Nakon osam odigranih kola, prvih osam momčadi na ljestvici ide izravno u osminu finala, dok će one plasirane od 9. do 24. mjesta igrati doigravanje za plasman u nokaut fazu.

Konferencijska liga

Format je sličan, ali s jednom ključnom razlikom: svaka momčad igra šest utakmica protiv šest različitih protivnika (tri kod kuće, tri u gostima). Momčadi su podijeljene u šest jakosnih skupina, a svaka će igrati protiv jednog protivnika iz svakog od šest potova. Sustav napredovanja identičan je onom u Europskoj ligi – prvih osam ide dalje izravno, a momčadi od 9. do 24. mjesta idu u doigravanje.

Rijeka i Varaždin sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Po završetku ceremonije 29. kolovoza, svi će klubovi znati imena svojih protivnika. Međutim, na potpuni kalendar natjecanja s točnim datumima i terminima utakmica morat će se pričekati još malo. Uefa će službeni raspored objaviti najkasnije do nedjelje, 31. kolovoza.

Ligaška faza Europske lige započet će u rujnu, dok Konferencijska liga kreće nešto kasnije, prvim utakmicama zakazanim za 2. listopada 2025.