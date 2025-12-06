Rijeka cilja hat-trick u Kupu, ligi i Europi u tjedan dana: Sanchez je iskoristio eksperimente...

Tri dana nakon gostovanja u Ždralovima, Rijeka je glavom opet u HNL zbilji. Gostovanje kod trećeligaša u osmini finala Kupa pretvorilo se u ozbiljnu situaciju nakon prvog poluvremena jer je Mladost vodila 1-0, ali u 15-ak minuta nastavka uz Čopov hat-trick hrvatski prvak stvari je stavio na mjesto (4-1). Iz te utakmice najveća je priča bio upravo Čop, postavši prvi nogometaš koji je u Kupu zabio za Hajduk, Dinamo i Rijeku.

Victor Sanchez na Mladost je poslao prvi sastav i, zapravo, izazvao čuđenje gomile navijača s obzirom na to da je tri dana prije Kupa, protiv Lokomotive na Maksimiru (1-1), ispremiješao sastav, u kojemu nije bilo najboljeg igrača Tonija Fruka. Hoće li Španjolac na riječkoj klupi i danas protiv Vukovara (18:00) na Rujevici eksperimentirati? Ne bi trebao, ali treba imati u vidu da je Fruk u Ždralovima izišao iz igre nakon udarca u kvadriceps, da je zamor osjetio i Radeljić. S obzirom na to da uoči utakmice Sanchez nikog od njih nije spominjao među igračima sa zdravstvenim problemima, trebali bi biti spremni iako je na riječkom obzoru već i četvrtak, kad protiv Celja igraju za nokaut-fazu Konferencijske lige. Može li Rijeka kompletirati hat-trick pobjeda u tri natjecanja u tjedan dana?

- Igramo protiv momčadi koja po tablici izgleda kao lagan protivnik. To je tip momčadi za koju mislite da je imate pod kontrolom. Protivnicima prepuštaju inicijativu i posjed, ali nikad niste sigurni. Opasni su u tranziciji, imaju igrače koji odlično znaju igrati u tom stilu, vrlo direktno, napadati prostor iza zadnje linije - analizirao je trener Rijeke Vukovarce.

Na Rujevicu je, usput, stiglo i 100.000 eura, odnosno Primorsko-goranska županija nagradila je klub za dvostruku krunu prošle sezone. Iz županije su obećali da će svake godine podržati rad škole nogometa sa 600.000 eura. Možda bi i dio tog iznosa Riječani mijenjali za koji bod više, ali...

- Gledanje u tablicu ne donosi nijedan bod. Prošle godine smo u Olimpiji vodili gotovo cijelu sezonu i opet nisam gledao tablicu. Za mene je gledanje tablice gubitak vremena, to je kao gledati Instagram, zato ne gubim vrijeme na virtualno - zanimljivo je izlaganje imao Sanchez.

Tko zna što bi o tome rekli Vukovarci, koji u zadnjih šest kola imaju samo jedan poraz, ali i dalje su na začelju. U utakmicama s najboljima ostavljali su najbolji dojam. Prije dva i pol mjeseca Riječani su im bili prvi "ulov" u sezoni (3-2), a ostvario ga je Kristijan Polovanec, uoči ustoličenja Silvija Čabraje, koji je u 16 utakmica protiv Rijeke s Lokomotivom slavio u prosjeku u svakoj četvrtoj.