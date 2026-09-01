Rijeka dovela Iranca: Istražio sam povijest grada, zato sam tu

Rijeka je dovela iranskog nogometaša Mohammada Mohebija (27) nakon razočavarajućeg remija protiv Gorice (0-0) u posljednjoj utakmici petog kola HNL-a odigranoj u ponedjeljak navečer.

Mohebi stiže iz ruskog Rostova u kojem je proveo tri godine, a prema Transfermarktu ima tržišnu vrijednost od 2,5 milijuna eura. Igra na poziciji lijevog krila i donijet će prijeko potrebnu dubinu slovenskom treneru Matjažu Keku, koji je nakon kiksa protiv Gorice zavapio zbog učinka njegovih krilnih napadača.

- Hvala na toploj dobrodošlici. Istražio sam malo o povijesti grada i kluba i vidim da postoji velika ambicija i to mi se svidjelo i zato sam došao u Rijeku u želji da pokušamo osvojiti trofeje - rekao je Mohammad Mohebi.

Početke je imao u rodnom Iranu, gdje je nastupao za Shanin, iz kojeg je otišao u portugalsku Santa Claru. Ona ga je poslala na nekoliko posudbi prije nego što je 2023. preselio u Rostov za 600.000 eura.

- Ne mogu govoriti o sebi, nisam baš najbolji sugovornik da pričam o svojim kvalitetama. Smatram da sam dobar igrač, ali ne mogu reći više od toga, pustio bi ljudima da ocjene moje kvalitete. Mogu igrati na više pozicija, krilu, napadu, vezi, najbitnije da igram i pomognem momčadi na travnjaku. Igrao sam u Portugalu i Rusiji, radi se o dobrim ligama, mislim da nosim dosta iskustva i nadam se da će pomoći u Rijeci - rekao je Iranac koji je ljetos bio strijelac na Svjetskom prvenstvu protiv Novog Zelanda (2-2).

Foto: NK Rijeka

Iran je imao jedinstveni peh na SP-u, s turnira je ispao neporažen.

- Iskustvo je bilo važno za mene jer nisam nastupio na Svjetskom prvenstvu u Kataru. Ovo Svjetsko prvenstvo je bilo važno za mene, htjeli smo proći dalje, ali nismo uspjeli u tom naumu. Imali smo na kraju tri remija, jednostavno nije bilo sreće. Nadam se još boljim rezultatima na idućem Svjetskom prvenstvu i Azijskom kupu.

HNL mu je dobro poznat.

- Ima dosta informacija o hrvatskom nogometu, dosta trenera i igrača igrali su u Iranu. Znam nešto o hrvatskoj kulturi, i iranski nogomtaši Moharrami i Karimi igrali su u Dinamu i ostavili su dobar trag. Osobno sam u Rijeku došao s ambicijom i vjerujem da će to biti dobro iskustvo. Svaki trening, svaka utakmica, za mene će biti uživanje, želim naporno raditi od prvog dana i pomoći ekipi. Navijači mogu od mene očekivati 100 posto na travnjaku u nadi da ostvarimo dobar rezultat. Nogomet se igra zbog navijača i želim da oni budu zadovoljni - zaključio je Mohammad Mohebi.