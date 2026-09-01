Obavijesti

Sport

Komentari 1
POJAČANJE NA RUJEVICI

Rijeka dovela Iranca: Istražio sam povijest grada, zato sam tu

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
Rijeka dovela Iranca: Istražio sam povijest grada, zato sam tu
Foto: NK Rijeka
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Ne mogu govoriti o sebi, nisam baš najbolji sugovornik da pričam o svojim kvalitetama. Smatram da sam dobar igrač, ali ne mogu reći više od toga, pustio bi ljudima da ocjene moje kvalitete, rekao je Mohebi

Admiral

Rijeka je dovela iranskog nogometaša Mohammada Mohebija (27) nakon razočavarajućeg remija protiv Gorice (0-0) u posljednjoj utakmici petog kola HNL-a odigranoj u ponedjeljak navečer. 

Mohebi stiže iz ruskog Rostova u kojem je proveo tri godine, a prema Transfermarktu ima tržišnu vrijednost od 2,5 milijuna eura. Igra na poziciji lijevog krila i donijet će prijeko potrebnu dubinu slovenskom treneru Matjažu Keku, koji je nakon kiksa protiv Gorice zavapio zbog učinka njegovih krilnih napadača.

- Hvala na toploj dobrodošlici. Istražio sam malo o povijesti grada i kluba i vidim da postoji velika ambicija i to mi se svidjelo i zato sam došao u Rijeku u želji da pokušamo osvojiti trofeje - rekao je Mohammad Mohebi.

Početke je imao u rodnom Iranu, gdje je nastupao za Shanin, iz kojeg je otišao u portugalsku Santa Claru. Ona ga je poslala na nekoliko posudbi prije nego što je 2023. preselio u Rostov za 600.000 eura.

- Ne mogu govoriti o sebi, nisam baš najbolji sugovornik da pričam o svojim kvalitetama. Smatram da sam dobar igrač, ali ne mogu reći više od toga, pustio bi ljudima da ocjene moje kvalitete. Mogu igrati na više pozicija, krilu, napadu, vezi, najbitnije da igram i pomognem momčadi na travnjaku. Igrao sam u Portugalu i Rusiji, radi se o dobrim ligama, mislim da nosim dosta iskustva i nadam se da će pomoći u Rijeci - rekao je Iranac koji je ljetos bio strijelac na Svjetskom prvenstvu protiv Novog Zelanda (2-2).

Foto: NK Rijeka

Iran je imao jedinstveni peh na SP-u, s turnira je ispao neporažen.

- Iskustvo je bilo važno za mene jer nisam nastupio na Svjetskom prvenstvu u Kataru. Ovo Svjetsko prvenstvo je bilo važno za mene, htjeli smo proći dalje, ali nismo uspjeli u tom naumu. Imali smo na kraju tri remija, jednostavno nije bilo sreće. Nadam se još boljim rezultatima na idućem Svjetskom prvenstvu i Azijskom kupu.

HNL mu je dobro poznat.

- Ima dosta informacija o hrvatskom nogometu, dosta trenera i igrača igrali su u Iranu. Znam nešto o hrvatskoj kulturi, i iranski nogomtaši Moharrami i Karimi igrali su u Dinamu i ostavili su dobar trag. Osobno sam u Rijeku došao s ambicijom i vjerujem da će to biti dobro iskustvo. Svaki trening, svaka utakmica, za mene će biti uživanje, želim naporno raditi od prvog dana i pomoći ekipi. Navijači mogu od mene očekivati 100 posto na travnjaku u nadi da ostvarimo dobar rezultat. Nogomet se igra zbog navijača i želim da oni budu zadovoljni - zaključio je Mohammad Mohebi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Zadnji dan transfera: Iznenađujući transfer bivšeg 'vatrenog' u Bugarsku...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Zadnji dan transfera: Iznenađujući transfer bivšeg 'vatrenog' u Bugarsku...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO Nika Fleiss i sportašice koje su se skinule za Playboy
IZVANSPORTSKA AVANTURA

FOTO Nika Fleiss i sportašice koje su se skinule za Playboy

Više svjetski poznatih sportašica tijekom godina se odlučilo fotografirati za popularni muški časopis Playboy. Posljednja u nizu onih koje su to učinile je nizozemska sportašica Joy Beune
FOTO Ovo je Messijev dom u Miamiju od 10 mil. €: Pogled od kojeg zastaje dah, sve za party
ČISTI LUKSUZ

FOTO Ovo je Messijev dom u Miamiju od 10 mil. €: Pogled od kojeg zastaje dah, sve za party

Leo Messi od ljeta 2023. godine igra u Inter Miamiju, a svojoj obitelji osigurao je idiličan život i apsolutni mir kupnjom luksuzne vile u kojoj imaju sve što požele

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026