PULJIĆ POTPISAO

Rijeka dovela prvo pojačanje, već je rušio Milan na Rujevici: 'Jedan od najdražih golova'

Piše Josip Tolić,
Foto: HNK Rijeka



Jakov Puljić (32) se nakon šest i pol godina vraća u Rijeku, ovaj put kao drugi najbolji strijelac HNL-a (17 golova u 31 utakmici za Vukovar) i prvo pojačanje Matjaža Keka u novoj sezoni. Potpisao je na dvije godine uz opciju produljenja za još jednu.

- Drago mi je da sam opet natrag, nadam se da ću nastaviti gdje sam stao. Cilj doći do 100 nastupa i 50 golova? Lijepo bi bilo, ali pustit ćemo neka ide vrijeme i nadam se najboljem.

Među 29 golova u 77 nastupa posebno se ističe onaj Milanu Gennara Gattusa u pobjedi 2-0 na Rujevici u Europskoj ligi 2017.

- To mi je jedan od najdražih golova. Nadam se samo da će biti bez ozljeda i da ćemo ostvarivati dobre rezultate. Vukovar? Bila je lijepa atmosfera, dečki su bili dobri i oni imaju zasluge što sam ostvario takav rezultat. Nadam se da će se što prije vratiti.

Karijeru je počeo u Cibaliji, prije Rijeke je igrao u Lokomotivi i zaprešićkom Interu, a prije lanjskog povratka u HNL zabijao je za poljsku Jagelloniju i mađarsku Puskas Akademiju.

- Kad odeš iz Hrvatske, imaš nekakvu nostalgiju i pratiš što se događa u Rijeci i drugim klubovima. Sve je na većem nivou neko prije i nadam se da će sve biti dobro. Poruka za navijače? Nastavite dolaziti u velikom broju kao što su i dosad pratili Rijeku, mi ćemo dati sve od sebe na terenu - zaključio je.

