Rijeka doznala prvog protivnika u Europi, vraća se na mjesto sreće. Susret prekinuli huligani

Irski predstavnik Derry City je izgubio 2-1 od CSKA Sofije na svom Brandywellu u uzvratu prvog pretkola Europske lige i ukupnim porazom 5-3 izborio dvostruki okršaj protiv Rijeke u drugom pretkolu Konferencijske lige.

Derry je poveo početkom drugog dijela preko Ellisa Chapmana i nastavio pritiskati, a onda je, nakon sat vremena igre, utakmica prekinuta na više od deset minuta nakon što su bugarski huligani pokušali probiti ogradu i sukobiti se s domaćim gledateljima.

Kazna za propuštene prilike Derry Cityja stigla je u 76. minuti, kada je Ioannis Pittas lobom donio izjednačenje. Derry je do kraja napadao, ali nije pronašao drugi gol za produžetke, već je bugarski sastav u 108. minuti postavio konačnih 2-1.

Rijeka će u prvoj utakmici 23. srpnja biti domaćin Ircima, a 30. srpnja ide na novo gostovanje u tu zemlju, gdje je prošlo ljeto u dramatičnoj utakmici trećeg pretkola Europske lige pobijedila Shelbourne u drami 3-1 i osigurala europsku jesen.