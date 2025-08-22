Rijeka gotovo pa udvostručila šanse za prolaz u Europsku ligu

Rijeka je u play-offu Europske lige slavila u prvoj utakmici protiv PAOK-a. Iako su Grci uoči susreta isticali status izrazitog favorita, "fiumani" su na domaćem terenu prikazali vjerojatno najbolju igru ove sezone. Momčad Radomira Đalovića, koji nije mogao biti uz teren zbog tri akumulirana žuta kartona, dominirala je u prvom poluvremenu, a u 39. minuti Luka Menalo zabio je glavom nakon ubačaja Nike Jankovića.

U drugom dijelu domaćin se povukao, ali PAOK nije pronašao način da ozbiljnije zaprijeti. Ovom pobjedom Rijeka je znatno povećala svoje šanse za prolazak u Europsku ligu. Uoči susreta imala je oko 30 posto izgleda, a sada su joj narasli na 56 posto pa u Grčkoj preuzima ulogu favorita. Uzvrat se igra za šest dana u Solunu u 19.30.

Popularna nogometna stranica Football Meets Data u projekcijama je uvrstila Rijeku u grupnu fazu Europske lige, gdje se nalazi i Dinamo. Zagrebačka momčad sa snažnim koeficijentom (56.000) ulazi u prvi pot, dok se Rijeka trenutačno nalazi u četvrtom s koeficijentom od 12.000. Slabiji koeficijent od nje imaju Genk, norveški Brann i Kairat Almaty. Riječ je samo o projekcijama, a hoće li se one ostvariti, vidjet ćemo sljedeći tjedan u četvrtak.