Đalović: Uh, puno je teže ovako pratiti utakmicu. Lucescu: Teško je igrati na ovom stadionu...

Rijeka je stigla do velike pobjede u playoff fazi Europske lige. Hrvatski prvak na svojoj je Rujevici s minimalnih 1-0 srušio PAOK. Nogometaši Radomira Đalović (koji danas nije vodio utakmicu) tako su stigli na korak do velikog iznenađenja i plasmana u Europsku ligu. Rijeka je već osigurala europsku jesen, pa su danas zaigrali opuštenije, otvorenije i zasluženo "skinuli" favorizirane Grke.

- Teška utakmica, PAOK je kvalitetan suparnik. Moji momci su odigrali pravu utakmicu, bili smo stabilni cijelo vrijeme. Možda smo u prvom dijelu imali nekih problema, lako su nam dolazili do zadnje linije, ali smo u nastavku to ispravili. Mogli smo zabiti još jedan gol, biti odlučniji, ali dobra je ovo pobjeda. Hvala navijačima na nevjerojatnoj podršci, o PAOK-u ćemo razmišljati od ponedjeljka. Sad nas čeka Varaždin, teža utakmica nego ova danas. Imamo par igrača koji svaku utakmicu igraju po 90 minuta, trebamo malo i rotirati. Čestitam i mom stožeru, ovo je pobjeda i za Dominika Jankova - rekao je Đalović, pa dodao:

- Puno je teže ovako pratiti utakmicu. Vidite sve, ali ne možete sve prenijeti stožeru u istom trenutku. Bili smo na vezi, znali smo da imam tri kartona, ali tek je danas to došlo službeno. Bili smo spremni na to, sve vidite kao na dlanu, ali ne možete to odmah iskomunicirati. Moji su dolje napravili sve kako treba, ali takvi su bili i igrači.

PAOK nije puno pokazao...

- Imaju ozbiljnu kvalitetu, individualno kvalitetu, njihovih 8-9 igrača su dugo zajedno. Ali mi smo bili kompaktni, radili smo što smo htjeli. Bili smo opasni prema naprijed, prava utakmica za playoff. Kad ćemo igrati u Solunu, moramo igrati hrabro i tražiti prolaz dalje. I ništa se ne plašiti, moramo biti svoji, kao i večeras.

Sam vam slijedi Toumba.

- Trebamo prvo razmišljati o Varaždinu, a u Solun dolazimo s prednošću. Moramo biti tamo hrabri, s puno samopouzdanja. Bit će top atmosfera, poštujem to, ali idemo u Grčku po prolaz. Evo, i danas su nam ušli mladi igrači, nije me bilo strah. Ilinković i Butić su dobili šansu, dobit će je opet, bili su dobri. Zaslužili su minute, moraju nastaviti ovako, težak je ritam, igramo svaka tri-dana. Svi će dobiti priliku, moraju odgovoriti kako treba.

Trener PAOK-a Razvan Lucescu nije bio zadovoljan predstavom svoje momčadi...

- Uvijek je u nokaut utakmicama postoje dvije utakmice. Rezultat? Mislim da je ovo bila izjednačena utakmica, ali su se oni malo bolje snašli. Radili smo prejednostavne pogreške, primili smo gol iz prekida. Imali smo puno situacija da bolje riješimo naše napadačke akcije, ali to nismo dovoljno dobro radili - rekao je Lucescu, pa dodao:

- Nedostajalo nam je malo više samopouzdanja igranja na ovakvom terenu, u ovakvoj atmosferi. Nismo bili dovoljno samopouzdani kako bi večeras ostvarili bolji rezultat. Morali smo biti bolji pod pritiskom, sad moramo biti spremni za drugu utakmicu, to će biti jedna potpuno drugačija priča.

Kako ste doživjeli Rijeku?

- Kao što sam rekao, bila je ovo lijepa nogometna atmosfera. Ovaj je stadion dosta malen, pa stvara veliki pritisak gostujućim momčadima, teško je tu igrati. Rijeka je igrala dobro, prijetila nam preko krilnih pozicija, ali sve je do nas. Mi smo morali igrati s više samopouzdanja, kreirati više prilika, biti puno kvalitetniji.

Prije prve utakmice najavili ste kako je PAOK veliki favorit, mislite li to i nakon ovog dvoboja?

- Ne, mislim da je PAOK veliki favorit samo za navijače i medije, Rijeka je za mene jako dobra momčad. To je prvak Hrvatske, dolazi iz jedne nogometne zemlje, predstavlja hrvatski nogomet. Vjerujemo da će u Solunu biti drugačija atmosfera koja će pogurati našu momčad prema prolasku dalje. U ovakvim utakmicama nema priče o favoritima, tek na kraju druge utakmice možete pričati o konačnom pobjedniku.

Kako ste vidjeli Luku Ivanušeca?

- On je jako dobar dečko, odličan nogometaš, igra na pametan način. Nažalost, u našu je momčad došao nakon što ga nije bilo dva mjeseca zbog ozljede. Zbog toga je izgubio veliki dio priprema, ali mogu vam reći da je danas morao igrati zbog brojnih ozljeda, nismo imali drugih rješenja. Mora se još bolje adaptirati, pohvatati sve naše zamisli i upoznati suigrače. Dat ćemo mu vremena, bit će jako važan za našu momčad - završio je Lucescu.