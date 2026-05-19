Kek: Bit ću najsretniji ako se vratim u Rijeku. Puno mi je dala

Victor Sanchez uskoro bi trebao postati bivši trener Rijeke, a kao njegov nasljednik naširoko se spominje legendarni trener momčadi s Kvarnera i donedavni izbornik Slovenije, Matjaž Kek (64).

On je u intervjuu za slovenski Sport Klub progovorio o mogućem povratku na Rujevicu. Istaknuo je kako Rijeku nikad nije gledao kako bi se njegovo ime spominjalo u diskusiji za trenera.

- Nisam tip koji si radi reklamu, u jednom trenutku mi je čak postalo neugodno. Ja sam Opatijac i nekoliko puta sam otišao pogledati svoju Rijeku. A onda je to odmah postalo problem. Rijeka ima trenera koji je za mene vrhunski - rekao je i otkrio kako mu je Rijeka poseban klub i kako bi morao razmisliti o ponudi.

Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

- Rijeka je uz Maribor klub koji iznimno poštujem i koji mi je mnogo dao. Pokušao sam mu to vratiti na svoj način. O ponudi Rijeke ne bih razmišljao kao o ponudi bilo kojeg drugog kluba. Ovdje novac nije pitanje. To je posljednja stvar. Ako se u sportu nečega bojiš ili kalkuliraš, to nije pravi način. Povratci mogu donijeti zadovoljstvo ili razočaranje. Iz tog kuta sigurno ne gledam na stvari.

Ima motivaciju i energiju za povratak trenerskim vodama, a Kek se nada kako će to biti u Rijeci, iako je oprezan u svojim izjavama.

Kek: Nisam naivan da živim od stare slave

- Imam dovoljno energije, zdrav sam i imam, za neke više, za neke manje, znanja da se vratim nogometu. Ako to bude Rijeka, ja ću biti najsretniji jer ću se vratiti negdje gdje sam poštovan. Ali nisam toliko naivan da živim od stare slave. Ljudi se mijenjaju, nogomet se mijenjao, mijenjala se Rijeka, promijenio sam se i ja. Taj 'inat' je, međutim, u meni još uvijek vrlo živ - ističe.

ARHIVA - 2017. Rijeka: Navija?i utr?ali u teren i s igra?ima proslavili povijesni naslov prvaka Hrvatske | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Intervju je završio sa zanimljivom izjavom. Kek tvrdi da ga zanimaju pobjede, a ističe kako je Dinamo izuzetno jak.

- Taj moj povratak bio bi povezan s mnogo stvari koje su trenutačno neizvedive. Pustimo vremenu vrijeme, prvenstvo će brzo završiti i klubovi će odlučiti o novoj strategiji. Sada je u hrvatskom nogometnom prostoru vrlo, vrlo snažan Dinamo, a mene zanimaju samo pobjede... - zaključuje Kek.