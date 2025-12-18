Rijeka je nakon 46 godina izborila europsko proljeće! Remi protiv Šahtara osigurao joj je nastavak u Konferencijskoj ligi. Ždrijeb za šesnaestinu finala održat će se 16. siječnja
Rijeka je doznala dva moguća protivnika u idućoj fazi! Evo kad je ždrijeb i kako funkcionira
Nogometaši Rijeke prvi put nakon sezone 1979/80. i četvrtfinala Kupa pobjednika kupova protiv Juventusa igrat će europsko natjecanje u drugom dijelu sezone! Osigurala im je to pobjeda nad Celjem u proteklom kolu, a potvrdili su prolazak među 24 najbolja u Konferencijskoj ligi remijem protiv Šahtara (0-0) u Krakovu i prvu fazu natjecanja završili na 16. mjestu. To znači da su joj dva moguća protivnika u idućoj fazi natjecanja poljska Jagellonia, 17-plasirani nakon prve runde, i ciparska Omonia, 18-plasirana.
Kad je ždrijeb šesnaestine i osmine finala?
Ceremonija ždrijebanja cijelog kostura nokaut-faze održat će se u Uefinu sjedištu 16. siječnja. Tad će, osim parova šesnaestine finala, biti poznato i tko će na koga u osmini finala, gdje izravno prolazi osam najboljih iz ligaške faze.
Kako funkcionira ždrijeb Konferencijske lige?
Klubovi od devetog do 16. mjesta nositelji su u ždrijebu šesnaestine finala, među kojima je i Rijeka, i uzvrat će igrati kod kuće, dok će oni od 17. do 24. mjesta biti nenositelji. Prvih osam klubova iz ligaške faze čeka pobjednike tih dvoboja i uzvrat osmine finala igrat će kod kuće. Svaki klub ima dvije moguće opcije za protivnika. Ždrijeb se popunjava u dvije polovice po sljedećem ključu na temelju plasmana u ligaškoj fazi natjecanja:
Šesnaestina finala
- ŠF1: Lausanne (9.)/ Crystal Palace (10.) - Zrinjski (23.)/ Sigma Olomouc (24.)
- ŠF2: Lech Poznan (11.)/ Samsunspor (12.) - KuPS (21.)/ Škendija (22.)
- ŠF3: Celje (13.)/ AZ Alkmaar (14.) - Noah (19.)/ Drita (20.)
- ŠF4: Fiorentina (15.)/ Rijeka (16.) - Jagellonia (17.)/ Omonia (18.)
Osmina finala
- OF1: Strasbourg (1.)/ Rakow (2.) - pobjednik ŠF4
- OF2: AEK Atena (3.)/ Sparta Prag (4.) - pobjednik ŠF3
- OF3: Rayo Vallecano (5.)/ Šahtar (6.) - pobjednik ŠF2
- OF4: Mainz (7.)/ AEK Larnaca (8.) - pobjednik ŠF1
Četvrtfinale
- ČF1: pobjednik OF1 - pobjednik OF4
- ČF2: pobjednik OF2 - pobjednik OF3
Polufinale
- pobjednik ČF1 - pobjednik ČF2
Kad se igraju utakmice nokaut faze Konferencijske lige?
- šesnaestina finala: 19. i 26. veljače
- ždrijeb završnice: 27. veljače
- osmina finala: 12. i 19. ožujka
- četvrtfinale: 9. i 16. travnja
- polufinale: 30. travnja i 7. svibnja
- finale: 27. svibnja 2026. u Red Bull Areni, Leipzig
