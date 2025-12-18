Obavijesti

ŠTO ČEKA PRVAKA?

Rijeka je doznala dva moguća protivnika u idućoj fazi! Evo kad je ždrijeb i kako funkcionira

Piše Josip Tolić,
Rijeka je doznala dva moguća protivnika u idućoj fazi! Evo kad je ždrijeb i kako funkcionira
Rijeka je nakon 46 godina izborila europsko proljeće! Remi protiv Šahtara osigurao joj je nastavak u Konferencijskoj ligi. Ždrijeb za šesnaestinu finala održat će se 16. siječnja

Nogometaši Rijeke prvi put nakon sezone 1979/80. i četvrtfinala Kupa pobjednika kupova protiv Juventusa igrat će europsko natjecanje u drugom dijelu sezone! Osigurala im je to pobjeda nad Celjem u proteklom kolu, a potvrdili su prolazak među 24 najbolja u Konferencijskoj ligi remijem protiv Šahtara (0-0) u Krakovu i prvu fazu natjecanja završili na 16. mjestu. To znači da su joj dva moguća protivnika u idućoj fazi natjecanja poljska Jagellonia, 17-plasirani nakon prve runde, i ciparska Omonia, 18-plasirana.

Kad je ždrijeb šesnaestine i osmine finala?

Ceremonija ždrijebanja cijelog kostura nokaut-faze održat će se u Uefinu sjedištu 16. siječnja. Tad će, osim parova šesnaestine finala, biti poznato i tko će na koga u osmini finala, gdje izravno prolazi osam najboljih iz ligaške faze.

Kako funkcionira ždrijeb Konferencijske lige?

Klubovi od devetog do 16. mjesta nositelji su u ždrijebu šesnaestine finala, među kojima je i Rijeka, i uzvrat će igrati kod kuće, dok će oni od 17. do 24. mjesta biti nenositelji. Prvih osam klubova iz ligaške faze čeka pobjednike tih dvoboja i uzvrat osmine finala igrat će kod kuće. Svaki klub ima dvije moguće opcije za protivnika. Ždrijeb se popunjava u dvije polovice po sljedećem ključu na temelju plasmana u ligaškoj fazi natjecanja:

Šesnaestina finala

  • ŠF1: Lausanne (9.)/ Crystal Palace (10.) - Zrinjski (23.)/ Sigma Olomouc (24.)
  • ŠF2: Lech Poznan (11.)/ Samsunspor (12.) - KuPS (21.)/ Škendija (22.)
  • ŠF3: Celje (13.)/ AZ Alkmaar (14.) - Noah (19.)/ Drita (20.)
  • ŠF4: Fiorentina (15.)/ Rijeka (16.) - Jagellonia (17.)/ Omonia (18.)

Osmina finala

  • OF1: Strasbourg (1.)/ Rakow (2.) - pobjednik ŠF4
  • OF2: AEK Atena (3.)/ Sparta Prag (4.) - pobjednik ŠF3
  • OF3: Rayo Vallecano (5.)/ Šahtar (6.) - pobjednik ŠF2
  • OF4: Mainz (7.)/ AEK Larnaca (8.) - pobjednik ŠF1

Četvrtfinale

  • ČF1: pobjednik OF1 - pobjednik OF4
  • ČF2: pobjednik OF2 - pobjednik OF3

Polufinale

  • pobjednik ČF1 - pobjednik ČF2

Kad se igraju utakmice nokaut faze Konferencijske lige?

  • šesnaestina finala: 19. i 26. veljače
  • ždrijeb završnice: 27. veljače
  • osmina finala: 12. i 19. ožujka
  • četvrtfinale: 9. i 16. travnja
  • polufinale: 30. travnja i 7. svibnja
  • finale: 27. svibnja 2026. u Red Bull Areni, Leipzig

