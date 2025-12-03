Obavijesti

Rijeka je gubila od trećeligaša, Čop zabio hat-trick u 13 minuta

Piše Josip Tolić,
Foto: MAXSport/screenshot

Rijeka je protiv Mladosti rano pala u zaostatak, ali zahvaljujući hat-tricku Duje Čopa u 13 minuta potpuno preokrenula utakmicu i povela 4-1 za plasman u četvrtfinale Kupa

Rijeka je u osmini finala Kupa protiv trećeligaša Mladosti iz Ždralova preživjela šok u prvom poluvremenu. Domaći su poveli već u petoj minuti preko Marija Nikolića koji je iz slobodnog udarca pogodio mrežu Martina Zlomislića. Rijeka je izgledala jalovo, bezopasno i bez ideje, a navijači su na društvenim mrežama izražavali bijes i razočaranje. Najveće prilike imali su Toni Fruk i Duje Čop, ali domaća obrana i golman Smajić čudesno su spašavali pa je na odmor otišlo s 1-0 za Ždralove.

U nastavku se dogodila potpuna transformacija. Rijeka je iz svlačionice izašla kao nova momčad i već u 49. minuti Duje Čop zabija za izjednačenje nakon odlične akcije Adu-Adjeija. Samo dvije minute kasnije pomutnja u kaznenom prostoru domaćih donosi novi gol Čopa za potpuni preokret. U 58. minuti Samuele Vignato majstorski prolazi braniča Mladosti, šalje ga u prazno i zabija za 3-1, a u 62. minuti Čop zabija treći gol snažnim udarcem s ruba kaznenog prostora. Lopta odsjeda od prečke u mreži i Rijeka vodi 4-1.

Sve golove pogledajte OVDJE.

Junak utakmice bio je Duje Čop koji je s hat-trickom u samo 13 minuta potpuno preokrenuo tijek susreta. Njegova realizacija i mirnoća pred golom pokazali su razliku između prvoligaškog iskustva i niželigaške obrane. Rijeka je tako pokazala dva lica, nemoćno i bezidejno u prvom dijelu te moćno i efikasno u nastavku. Preokret je donio malo mira na Kvarner uoči završnice kalendarske godine i ključnih utakmica u Europi.

