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PROMJENA U DIZAJNU

Rijeka je objavila izgled trećeg dresa. Inspiriran je legendom o neustrašivom Trsatskom zmaju

Piše Ivan Kužela,
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Rijeka je objavila izgled trećeg dresa. Inspiriran je legendom o neustrašivom Trsatskom zmaju
Foto: NK Rijeka
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Rijeka je predstavila treći dres za novu sezonu, a Zigman je u dizajn ubacio moćnog Trsatskog zmaja! Navijači već bruje o novoj sezoni, a europski izazovi kucaju prvi na vrata

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Rijeka se priprema za novu HNL sezonu i europske izazove, a kao sjajnu najavu za nove pohode objavili su treću garnituru dresa. Treći dres Rijeke nadahnut je pričom o Trsatskom zmaju, jednom od najpoznatijih simbola riječke povijesti i tradicije.

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- HNK Rijeka u ponedjeljak navečer je na Trsatskoj gradini službeno predstavio treću garnituru dresova za natjecateljsku sezonu 2026./2027. Vizualni identitet novog dresa potpisuje međunarodno priznati riječki dizajner Juraj Zigman, kojemu je kao glavna inspiracija poslužila riječka predaja o Trsatskom zmaju, objavio je klub.

U fokusu je zmaj, mitsko biće koje odiše snagom i neustrašivošću.

- Okosnicu dizajna čine motivi inspirirani mitskim bićima, baziliscima, odnosno zmajevima čije brončane skulpture povijesno čuvaju grad na Rječini. Zigman je elemente ove lokalne legende pretočio u suvremenu sportsku opremu, integrirajući prepoznatljive motive zmajeve teksture s klupskim identitetom.

Rijeka u četvrtak igra prvu utakmicu s Derry Cityjem u sklopu 2. pretkola Konferencijske lige. Prva utakmica igra se na Rujevici, a uzvrat u Sjevernoj Irskoj.

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