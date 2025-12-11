Obavijesti

POGLED PREMA ŽDRIJEBU

Rijeka koračić do europskog proljeća nakon 46 godina! Evo što je očekuje ako se plasira

Piše Josip Tolić,
Rijeka koračić do europskog proljeća nakon 46 godina! Evo što je očekuje ako se plasira
Rijeka i Celje susreli se u 5. kolu Konferencijske lige | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Rijeka briljira! S pobjedom 3-0 nad Celjem gotovo su osigurali nokaut-fazu Konferencijske lige kolo prije kraja. Hoće li pobijediti Šahtar i ući u osam najboljih?

Hrvatski nogometni prvak Rijeka osvjetlao je obraz domaćeg klupskog nogometa i fantastičnom pobjedom nad Celjem (3-0) na Rujevici gotovo ostvario zacrtani cilj: prolazak u nokaut-fazu Konferencijske lige, i to kolo prije kraja! Bijeli su trijumfom otišli na osam bodova, što im, uz dobru gol-razliku od +3, skida teret s leđa uoči puta u Krakov na gostovanje kod Šahtara u posljednjem kolu idući četvrtak, 18. prosinca. Posljednji je put Rijeka europsko proljeće igrala u sezoni 1979/80., kad je u četvrtfinalu Kupa pobjednika kupova ispala od Juventusa (0-0, 0-2).

Rijeka bi se trebala naći među 24 najbolja nakon završetka ligaške faze, ali zadnja joj utakmica nije nebitna, ne samo zbog novčanog uloga. Momčad Victora Sancheza trenutačno je na 14. mjestu i još ima teoretske šanse pobjedom se ugurati i među osam najboljih ako pobijedi Ukrajince i ako joj se poklope neki drugi rezultati. No, ako i ne uspije u tome, svaka joj pozicija prema gore donosi određene povlastice.

Naime, klubovi od devetog do 16. mjesta bit će nositelji u ždrijebu šesnaestine finala koji će se održati 16. siječnja, dok će oni od 17. do 24. mjesta biti nenositelji. Dakle, kad bi u ovom trenutku završila ligaška faza, Rijeka bi mogla igrati protiv kluba 19 ili 20, a to bi bili Drita ili Lech, dok bi je u slučaju prolaska čekao Rakow ili AEK. Prve utakmice šesnaestine finala igraju se 19. veljače, a uzvrati 26. veljače. Osmina finala na rasporedu je 12. i 19. ožujka.

Kako funkcionira ždrijeb nokaut-faze Konferencijske lige?

Ždrijeb se popunjava u dvije polovice po sljedećem ključu na temelju plasmana u ligaškoj fazi natjecanja:

Šesnaestina finala

  • ŠF1: pozicije 9/10 - 23/24
  • ŠF2: pozicije 11/12 - 21/22
  • ŠF3: pozicije 13/14 - 19/20
  • ŠF4: pozicije 15/16 - 17/18

Osmina finala

  • OF1: pozicije 1/2 - pobjednik ŠF4
  • OF2: pozicije 3/4 - pobjednik ŠF3
  • OF3: pozicije 5/6 - pobjednik ŠF2
  • OF4: pozicije 7/8 - pobjednik ŠF1

Četvrtfinale

  • ČF1: pobjednik OF1 - pobjednik OF4
  • ČF2: pobjednik OF2 - pobjednik OF3

Polufinale

  • pobjednik ČF1 - pobjednik ČF2

