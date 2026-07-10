Rijeka mladog reprezentativca Hrvatske posudila u Sloveniju!

Marko Aščić (19) otišao je iz Rijeke na posudbu u redove slovenskog prvoligaša Mure. Mladi ofenzivac ovog je ljeta iz Slaven Belupa preselio na Rujevicu, odakle se odmah zaputio u Sloveniju kako bi što se lakše aklimatizirao na seniorski nogomet i skupljao željene minute, pa u budućnosti tražio svoje mjesto u momčadi Matjaža Keka.

Riječ je o mladom nogometašu koji je prošle sezone briljirao u redovima juniorske momčadi Slaven Belupa, a do sadaje upisao i devet prvoligaških nastupa za "farmaceute". Aščić može pokriti sve napadačke pozicije, a u prošlosti je često branio boje hrvatske reprezentacije do 18 i 19 godina.

Mladi nogometaš je prve minute u dresu slovenskog prvoligaša odradio baš protiv svog kluba, Mura je u prijateljskoj utakmici s 2-1 svladala Rijeku, a Aščić bio na terenu od 49. minute. I slovenski prvoligaš baš je u tom periodu stigao do preokreta. Barco je u prvom dijelu doveo Rijeku u vodstvo, a Proleta i Kouter poentirali za pobjedu Mure.