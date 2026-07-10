Obavijesti

Sport

Komentari 0
POTRAGA ZA MINUTAŽOM

Rijeka mladog reprezentativca Hrvatske posudila u Sloveniju!

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: < 1 min
Rijeka mladog reprezentativca Hrvatske posudila u Sloveniju!
Foto: NŠ Mura/Facebook/Screenshot
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Marko Aščić je kao veliki projekt doveden iz Slaven Belupa, a ozbiljnije seniorske minute hvatat će na posudbi u Muri. I onda u budućnosti tražiti svoju priliku u momčadi Matjaža Keka...

Admiral

Marko Aščić (19) otišao je iz Rijeke na posudbu u redove slovenskog prvoligaša Mure. Mladi ofenzivac ovog je ljeta iz Slaven Belupa preselio na Rujevicu, odakle se odmah zaputio u Sloveniju kako bi što se lakše aklimatizirao na seniorski nogomet i skupljao željene minute, pa u budućnosti tražio svoje mjesto u momčadi Matjaža Keka.

Riječ je o mladom nogometašu koji je prošle sezone briljirao u redovima juniorske momčadi Slaven Belupa, a do sadaje upisao i devet prvoligaških nastupa za "farmaceute". Aščić može pokriti sve napadačke pozicije, a u prošlosti je često branio boje hrvatske reprezentacije do 18 i 19 godina. 

Mladi nogometaš je prve minute u dresu slovenskog prvoligaša odradio baš protiv svog kluba, Mura je u prijateljskoj utakmici s 2-1 svladala Rijeku, a Aščić bio na terenu od 49. minute. I slovenski prvoligaš baš je u tom periodu stigao do preokreta. Barco je u prvom dijelu doveo Rijeku u vodstvo, a Proleta i Kouter poentirali za pobjedu Mure.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SP 2026. Raspored i rezultati. Tko protiv koga igra u završnici?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Tko protiv koga igra u završnici?

SP 2026. je u najuzbudljivijoj fazi, a Hrvatska se oprostila u šesnaestini finala proširenog Mundijala s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
UŽIVO Transferi: Talijani opet krenuli po Luku Stojkovića!
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Talijani opet krenuli po Luku Stojkovića!

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
FOTO Podnijela je najveću žrtvu za Dalićevu karijeru. Direktora je molio da mu ženi da otkaz...
SAMOZATAJNA SUPRUGA

FOTO Podnijela je najveću žrtvu za Dalićevu karijeru. Direktora je molio da mu ženi da otkaz...

TKO JE DAVORKA DALIĆ? Suprug Zlatko osvaja svijet nogometa, a iza njega stoji samozatajna dama iz Livna. Diplomirana ekonomistica ključna je za uspjeh hrvatskog izbornika na odlasku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026