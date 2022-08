Rijeka, Molo longo - Armada: Spektakl, bakljada i vatromet

U zadnjoj utakmici: ni 'clean sheeta', ni pobjede. Gorica je trebala pasti na Rujevici, ali stvorila je previše prilika da bi nova, mlada Rijeka ostala nekažnjena.

Kod kuće se umjesto tri osvojio samo bod i time su 'bijeli' sami sebi natovarili imperativ pobjede u nedjelju kod Lokomotive u Kranjčevićevoj.

POGLEDAJTE VIDEO: Molo longo, spektakularna bakljada Armade

A Rijeka u Kranjčevićevoj igra: tradicionalno 'dizelaški'. Sporo ulazi u utakmicu pa se, nekad više, a nekad manje uspješno, vadi kroz teške muke i bespotrebno ekstremno trošenje.

Zna 'ponešto' o tome Dragan Tadić. Baš je on i baš u ulici pjesnika prošle sezone, kao trener Hrvatskog dragovoljca, zadao najteži udarac svojoj Rijeci. Udarac od kojeg se ni momčad, ni njen bivši trener Tomić nisu oporavili do kraja sezone.

Presidente Mišković smijao se kad je javno objavio kako je njegov odabir da baš Tadić naslijedi Tomića:

- Da smo to dobili (a trebali smo) išli bi na duplu krunu. Na kraju smo ostali bez svega. Zato sam i doveo Tadića, da mu mogu dati otkaz iz osvete.

Mitrović out; Halilović, Obregon, Solano i Vrančić spremni... Donekle. Ili su duže razdoblje bez utakmica, ili su tek oporavljeni od ozljeda ili prolaze proces aklimatizacije. U taj kvarter treba dodati i zadnje novo ime, Naisa Djouahru. Spremnog, ali bez prave natjecateljske forme.

Svi su oni u kadru, svi će oni u zapisnik, no tek ćemo u nedjelju od 21:00 vidjeti koliku će minutažu dobiti kod baš žestoke i dobre Lokomotive.

Blizu startnoj postavi je Ivan Lepinjica. Dečko sjajno radi na treningu, Pablo Alvarez je nakon odličnih nastupa u pripremnim utakmicama zaredao kiksevima kad je priča krenula zaozbiljno, a i fajter Selahi i silno nadareni teenager Veldin Hodža su igrači koje... Ponese lopta, pa odlutaju naprijed i ostave poziciju.

Lepinjica bi i mogao i trebao biti onaj koji će (baš kao kad je u zimu 2019. kod Bišćana dobio i sjajno iskoristio šansu) jednostavnom igrom i pametnim postavljanjem donijeti stabilnost ispred obrane, sa stoperskim parom tvoriti taj trokut u kojem se moraju izgubiti protivničke kontre i povratne lopte.

Igranje bez puno filozofije, na postavljanje i osjećaj za rezanje protivničke akcije. Na tome su mnogi napravili velike karijere. Tako je, bez da je bio ni brzanac, ni 'mrcina', karijeru napravio i sam Tadić.

- Hoću agresiju od prve minute. Tradicionalno težak protivnik i stadion, ne smijemo ući sporo nego nametnuti se odmah. A protivnik je izuzetno težak i sjajno vođen. Jako cijenim kolegu Čabraju koji je selekcionirao veći dio igrača u momčadi koju sad vodi. Puni su energije i kvalitete. A u samo tri kola imamo već jako puno dokaza kako priča o favoritima ne znači ništa ako ju ne dokažeš na terenu - priča Tadić.

- Sad smo imali vremena i za odmor i za nekoliko odličnih treninga, jako sam zadovoljan reakcijom momčadi. Istina, ima igrača koje treba čekati - rekao je Tadić pa na konkretna pitanja dao konkretne odgovore.

- Halilovića svi jedva čekamo. Mi u stožeru, navijači i on sam. Alen je nogometna klasa, ali čovjek nije igrao pola godine i imao i neke ozljede. Jednostavno treba strpljenja. Vrančić je došao kao veliko pojačanja i sjajno radi na treningu no treba vremena za prilagodbu, a u međuvremenu su se nametnuli Selahi i Hodža. Obregon se oporavio, a Djouahra je spreman no nije u natjecateljskoj formi jer jedno su treninzi, a drugo utakmice. Isto vrijedi za naše oporavljenike Solana i Niku Galešića. Ali svi oni idu u Zagreb i bit će u kadru - rekao je šef Tadić, zasad ne spominjući švicarskog stopera Vlasenka koji je bio na klupi još u Stockholmu pa onda i prije tjedan dana u domaćem 1-1 remiju s Goricom.

Rijeka 20 dana čeka pobjedu (od 1-0 u Šibeniku), a Armada je Dan pobjede obilježila - istinski spektakularno.

Na gradskoj šetnici uz more, na Molo longu, zapaljene su 222 baklje u spomen na 222 hrvatska vojnika iz Primorsko-goranske županije koji su dali živote za neovisnost svoje države.

Nebo nad gradom onda je obasjao i vatromet, a u počast poginulima i u slavu trijumfa na Molo longu i Gatu Karoline riječke sve su dostojanstveno popratile tisuće Riječanki i Riječana...

