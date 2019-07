Rijeka protiv Škota od kojih su ispadali, Osijek na Budućnost

Nakon Dinama koji je saznao protivnika u trećem pretkolu Lige prvaka, naravno ako prođu Saburtalo, protivnika u trećem pretkolu Europske lige saznali su Rijeka i Osijek.

Rijeka je jedini hrvatski klub koji se pridružuje u trećem pretkolu, a tamo će igrati protiv pobjednika susreta između škotskog Aberdeena i gruzijske Čihure.

Vrlo težak je to ždrijeb za Riječane koji vrlo dobro poznaju škotski klub, a protiv njih su igrali 2015. godine. To je bio jedan od najtežih poraza Kekove momčadi (3-0), a taj gorak okus su nosili kroz cijelu sezonu. U prvoj utakmici na Kantridi Rijeka je bila puno bolja momčad, no Aberdeen je imao tri prilike i utrpali su tri gola! Armada je bila u nevjerici, kao i Kek i njegova momčad jer to baš nitko nije očekivao.

U uzvratu u Škotskoj Riječani su sjajno krenuli i poveli su jako brzo 2-0 i bili blizu velikog preokreta, no opet su primili golove praktički iz ničega. Na kraju je završilo 2-2 i hrvatska momčad se tada oprostila od Europske lige.

Četiri godine poslije Rijeka ima priliku osvetiti se Aberdeenu za težak poraz. No ovaj put je sve drugačije. Riječka momčad se potpuno promijenila, a od tada su ostali samo Zoran Kvržić i Ivan Tomečak, dok je na mjesto trenera stigao Matjaž Kek.

Aberdeen prema Transfermarktu vrijedi 11,75 milijuna eura u odnosu na Rijekinih 21 milijun eura, a najskuplji je veznjak James Wilson koji je stigao na posudbu iz United, a vrijednost mu je 1,50 milijuna eura.

Škoti su veliki favoriti protiv autsajdera iz Gruzije koji vrijede 3,28 milijuna eura i zaista je teško očekivati da ih Čihura može iznenaditi.

Osječani će pak prvo morati pobijediti vrlo neugodnu CSKA Sofiju u drugom pretkolu, a onda će u trećem pretkolu igrati protiv pobjednika utakmice između crnogorske Budućnosti i ukrajinske Zorje...

Ukrajinci vrijede 13 milijuna eura i favoriti su u utakmici protiv Budućnosti (4 milijuna eura), no to će biti utakmica između tvrdih momčad gdje će pobjednika odlučivati jedan gol. No Osijek prvo mora proći tešku CSKA Sofiju koju je prije dva dana preuzeo Ljupko Petrović, čovjek koji je trenirao Osijek i odveo Crvenu zvezdu 1991. godine do povijesnog naslov u Europi.

Utakmice drugog kola Europske lige igraju se 25. srpnja i 1. kolovoza, treće kolo je na rasporedu 8. i 15 kolovoza, dok se 'playoff' kolo igra 22. i 29. kolovoza.

