'Rijeka nije mrtva! Vratit ćemo se u vrh, gdje nam je i mjesto'

Zbog ozljeda i kartona Rijeka Jadranski derbi čeka bez Selahija, Đuričina, Matea Pavlovića, Vukčevića, Halilovića, Libera, Simčića... Dva tjedna pauze sigurno su došla dobro posrnuloj momčadi, Damjan Pavlović najavljuje 'ne zanima nas ni remi, hoćemo jedino pobjedu', ali tek će travnjak, u nedjelju od 15 sati pokazati koliko je Rijeka pozitivno napredovala pod Cosmijem.

Hajduk je ovaj put, neupitni favorit na Rujevici.

POGLEDAJTE VIDEO: Serse Cosmi

- Puno izostanaka imamo i to me ljuti, naravno, jer nisam mogao raditi s kompletnom momčadi. Još su i Frigan i Hodža bili s mladim reprezentacijama. Ali kako nama, tako svima. Jako me raduju mladi. Naša Omladinska škola radi sjajno. Gajzler, Simčić (na žalost ozlijeđen), Kukoč, Dujmović... Igrači su za koje će se čuti, već u drugom dijelu sezone, a i sad kandidiraju za sastav. Ne nisam nikoga maknuo iz momčadi, ali s klubom je već dogovoreno da će na zimskom mercatu biti i dolazaka i odlazaka - priča Cosmi.

- Znam da je Jadranski derbi posebna utakmica s posebnom emocijom. Navijači ju iščekuju s posebnim nestrpljenjem. Mi smo nedavno u Splitu dali svojih 30%, a Hajduk je napravio sve što je trebao. Nadam se da ćemo u nedjelju biti na barem 70% kvalitetom igre, a na 110% karakterom.

Halilović ima turističku vizu?

Jedno je sam podvukao, bez da mu je postavljeno pitanje:

- Nadam se da će igrač koji zasluži dva žuta kartona i dobiti dva žuta kartona! Protiv Hajduka i Šibenika trebali smo imati igrača više od 45' tj. 30'. A to je velika stvar koja bitno utječe na utakmicu. I nadam se da neću morati čekati dvije minute da zamijenim igrača, posebno ozlijeđenog. Inače ću kao Mourinho utrčati na travnjak!

Alen Halilović konkurira za sastav?

- Ne, jer nije spreman. Kad sam išao prijaviti boravište u Rijeci pitao sam ga da li je on svoju adresu u Rijeci prijavio kao turist - smije se Cosmi.

- Bio je ozlijeđen, oporavlja se, ali nije još spreman. Dobro je što se vratio Alvarez.

Hajduk?

- Momčad stvarana da se bori za trofeje. Zaslužuje sav respekt. Jaki su i to im treba priznati. Pametni ljudi se ne zavaravaju oko snage svog protivnika, a Hajduk je: jak.

Neki me ku..a ne razumiju

Jezična barijera u radu s igračima s raznih strana?

- Nogomet je univerzalni jezik. Ja učim hrvatske fraze, ono što treba prevesti s talijanskog prevedu Đalović i Naglić, a najviše koristimo engleski. Uostalom, često su oni koji slabije razumiju trenerov jezik fokusiraniji od onih razumiju. Ja sam u Italiji imao slučajeve da su me savršeno shvatili npr. Afrikanci i Južnoamerikanci. A talijanski igrači kojima sam objašnjavao na talijanskom me nisu ku..a razumjeli!

Još je jedno istaknuo samoinicijativno:

- Prevedu mi ljudi neke izjave koje se objavljuju o Rijeci... Svim 'dušobrižnicima' poručujem: Rijeka nije mrtva! Živi smo i vratit ćemo se tamo gdje nam je i mjesto, u vrh tablice. Silne godine je Rijeka bila u vrhu zbog karaktera ljudi i vrijednosti na kojima počiva ovaj klub. Te su vrijednosti tu i vratit ćemo se visoko. Žao mi je onih koji nas smatraju 'pokojnicima' i jedva čekam da nalete na nas, na pravu Rijeku. Rijeka nije mrtva!

Najčitaniji članci