Rijeka niže pobjede, ali Keka kronično brine realizacija. Treba im 17 udaraca za jedan gol...

Rijeka je dojmljivo otvorila novu sezonu. Četiri utakmice, četiri minimalne pobjede. Nogometaši Matjaža Keka brzo su pohvatali sve zamisli trenera, Rijeka već podsjeća na ona stara vremena. Sjećamo se, u onom prvome mandatu svi su se postulati slovenskog trenera zasnivali na čvrstoj, moćnoj i organiziranoj obrani, tako će biti i sad. I to je valjda svima jasno.

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Kekove trupe u prve su četiri utakmice sezone primile tek jedan gol, na Rujevici ih je matirao Rudeš, sretno i spretno. Na tri europska dvoboja (dva protiv Derry Cityja i ovaj s Ilvesom) mladi srpski vratar Todorović nije primio nijedan gol. Ako ćemo gledati i prijateljske utakmice otkako se Kek vratio na Rujevicu, Rijeka je u osam utakmica primila tek dvaput. Vrlo dobro, zar ne?

Slovenski trener u ranoj je fazi sezone stabilizirao obrambenu četvorku, ispred Todorovića najčešće je igrala zadnja linija u sastavu Oreč, Majstorović, Barco i Devetak, tek je protiv Rudeša na desni bok upao Lasickas. Obrambena linija Rijeke je dosta "tvrda", skakački moćna, Kek je odmah Barca s pozicije zadnjeg veznog (koju je igrao prošle sezone na Rujevici) prekomandirao u stopera. I to, zasad, sasvim pristojno izgleda. A moglo bi još i bolje kad se tijekom sezone oporavi Barišić, kad pravu formu pronađe Živković...

Rijeka: HNK Rijeka i FC Ilves u prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija UEFA Konferencijske lige | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Rijeka je na dobrom putu, prvoligaša s Kvarnera muče tek - ozljede i realizacija. Kek je protiv Finaca iz igre morao povući dva svoja najkreativnija igrača Fruka i Dantasa. Prilično je jasno koliki je to hendikep za Rijeku, Fruk je u prve četiri utakmice sezone potpisao gol i asistenciju, Dantas dvije asistencije.

- Morali smo zarotirati Fruka i Dantasa. To su ozljede s kojima ćemo vidjeti što će biti. Mislim da kod Fruka ništa nije puklo, vidjet ćemo, riječ je o zglobu, dobio je udarac, morao je izaći. Dantas je dobio udarac u bedreni mišić i također nije mogao nastaviti - rekao je Kek.

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Rijeka je prve četiri utakmice zabila tek pet puta što je - problem! Ni Derry City ni Ilves, a ni Rudeš nemaju igračku kvalitetu poput Rijeke, malo čudi što Kekova družina niti jednog suparnika nije slomila na vrijeme. I odvela utakmicu u mirne vode. Obrana je dobra, samo “šteka” realizacija. Ako je vjerovati statistici, Rijeka je u te četiri utakmice imala 86 udaraca (29 protiv Rudeša, 26 protiv Ilvesa, 31 u dvije utakmice protiv Derry Cityja) prema suparničkim vratima, a zabila samo pet golova. Premalo...