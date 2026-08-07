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FALI GOLGETER

Rijeka niže pobjede, ali Keka kronično brine realizacija. Treba im 17 udaraca za jedan gol...

Piše Hrvoje Tironi,
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Rijeka niže pobjede, ali Keka kronično brine realizacija. Treba im 17 udaraca za jedan gol...
Rijeka: HNK Rijeka i FC Ilves u prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija UEFA Konferencijske lige | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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Rijeka je u četiri utakmice imala čak 86 udaraca, a zabila samo pet golova!? To znači kako je uspješnost udaraca tek 5,8 posto...

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Rijeka je dojmljivo otvorila novu sezonu. Četiri utakmice, četiri minimalne pobjede. Nogometaši Matjaža Keka brzo su pohvatali sve zamisli trenera, Rijeka već podsjeća na ona stara vremena. Sjećamo se, u onom prvome mandatu svi su se postulati slovenskog trenera zasnivali na čvrstoj, moćnoj i organiziranoj obrani, tako će biti i sad. I to je valjda svima jasno.

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Novi teren na Rujevici VIDEO
Novi teren na Rujevici | Video: HNK Rijeka

Kekove trupe u prve su četiri utakmice sezone primile tek jedan gol, na Rujevici ih je matirao Rudeš, sretno i spretno. Na tri europska dvoboja (dva protiv Derry Cityja i ovaj s Ilvesom) mladi srpski vratar Todorović nije primio nijedan gol. Ako ćemo gledati i prijateljske utakmice otkako se Kek vratio na Rujevicu, Rijeka je u osam utakmica primila tek dvaput. Vrlo dobro, zar ne?

Slovenski trener u ranoj je fazi sezone stabilizirao obrambenu četvorku, ispred Todorovića najčešće je igrala zadnja linija u sastavu Oreč, Majstorović, Barco i Devetak, tek je protiv Rudeša na desni bok upao Lasickas. Obrambena linija Rijeke je dosta "tvrda", skakački moćna, Kek je odmah Barca s pozicije zadnjeg veznog (koju je igrao prošle sezone na Rujevici) prekomandirao u stopera. I to, zasad, sasvim pristojno izgleda. A moglo bi još i bolje kad se tijekom sezone oporavi Barišić, kad pravu formu pronađe Živković...

Rijeka: HNK Rijeka i FC Ilves u prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija UEFA Konferencijske lige
Rijeka: HNK Rijeka i FC Ilves u prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija UEFA Konferencijske lige | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Rijeka je na dobrom putu, prvoligaša s Kvarnera muče tek - ozljede i realizacija. Kek je protiv Finaca iz igre morao povući dva svoja najkreativnija igrača Fruka i Dantasa. Prilično je jasno koliki je to hendikep za Rijeku, Fruk je u prve četiri utakmice sezone potpisao gol i asistenciju, Dantas dvije asistencije.

- Morali smo zarotirati Fruka i Dantasa. To su ozljede s kojima ćemo vidjeti što će biti. Mislim da kod Fruka ništa nije puklo, vidjet ćemo, riječ je o zglobu, dobio je udarac, morao je izaći. Dantas je dobio udarac u bedreni mišić i također nije mogao nastaviti - rekao je Kek.

Rijeka: Rijeka i Rudeš sastali se u prvom kolu SuperSport HNL-a
Rijeka: Rijeka i Rudeš sastali se u prvom kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Rijeka je prve četiri utakmice zabila tek pet puta što je - problem! Ni Derry City ni Ilves, a ni Rudeš nemaju igračku kvalitetu poput Rijeke, malo čudi što Kekova družina niti jednog suparnika nije slomila na vrijeme. I odvela utakmicu u mirne vode. Obrana je dobra, samo “šteka” realizacija. Ako je vjerovati statistici, Rijeka je u te četiri utakmice imala 86 udaraca (29 protiv Rudeša, 26 protiv Ilvesa, 31 u dvije utakmice protiv Derry Cityja) prema suparničkim vratima, a zabila samo pet golova. Premalo...

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