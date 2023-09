Rijeka objavila da je Pjaca potpisao! Dinamo ga nije htio...

Da, dolazi nam jedan veliki igrač. I samo neka ovako nastavimo, jako daleko možemo dogurati. A nakon ispadanja mogući su i novi odlasci. Ako dođe ponuda koja zadovolji i klub i igrača.

Rekao je to Damir Mišković, tužan i ponosan nakon što je Rijeka dramatično ispala u playoffu Konferencijske lige. Lille je na krcatoj Rujevici zabio gol za 1-1 i prolazak u 108. minuti, i to Jonathan David, koji je Rijeku iz Europe izbacio i s Gentom. A prezidente je govorio o Marku Pjaci. Koji je raskinuo ugovor s Juventusom, odradio je liječnički pregled i s Rijekom će potpisati trogodišnji ugovor (dva plus jedan).

Drugi najskuplji igrač u povijesti HNL-a (Juventus je Dinamu za njega platio 29,4 milijuna eura, a Leipzig za Gvardiola 36,8 mil.) tako je odlučio oživjeti karijeru u Hrvatskoj. Napokon. Jer u svakom prijelaznom roku posljednjih godina nagađalo se o Pjacinom povratku, Dinamovi su ga navijači zazivali, bilo je i razgovora, ali Marko nije htio. Odgađao je i odgađao, išao za većom plaćom i vjerovao da može igrati i u jačim ligama.

Ovoga je svibnja napunio 28 godina i odlučio da više ne želi čekati. Dinamo ga (opet) nije htio, uletjela je Rijeka i u petak nešto nakon podneva objavila: Marko Pjaca naš je novi igrač!

Foto: Francesco Scaccianoce / IPA

Prošle je sezone za Empoli odigrao 17 utakmica bez gola, pretprošle za Torino 26 susreta i tri gola, a 2020/21. za Genou 38 utakmica i tri gola. Što je pokazatelj da je zdrav. Vraća se nakon sedam godina, sedam sezona u kojima je sakupio jednako nastupa u Serie A (109 i sedam golova) kao i u pet sezona u dresu Lokomotive i Dinama u HNL-u (109 utakmica i 28 golova).

Foto: Fabrizio Carabelli / IPA

Glavni mu je motiv vratiti se ozbiljnom nogometu, pa i na oko izborniku, u kadar reprezentacije, za koju je debitirao 2014., teško se ozlijedio u prijateljskoj utakmici protiv Estonije 2017., igrao na Euru 2016. i SP-u 2018. i posljednji put bio na terenu u Ligi nacija protiv Španjolske u studenom 2018. - minutu u pobjedi 3-2.

Rijeka je oživjela karijeru mnogima, je li Pjaca idući?