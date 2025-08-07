Rijeka opet može računati na Fruka u Europi, Rukavinu čeka malo duže 'hlađenje' od igre

Rijeka je saznala kazne za Gabriela Rukavinu i Tonija Fruka, koji su bili isključeni u porazu hrvatskog prvaka u drugom kolu kvalifikacija za Ligu prvaka. Podsjetimo, Riječani su igrali protiv Ludogoreca, a sve je bilo otvoreno (rezultat 1-1) u 77. minuti kada je Rukavina dobio izravni crveni karton.

Ofenzivac Rijeke nepromišljeno je podigao nogu i otvorenim stopalom udario protivnika u međunožje. Zbog tog prekršaja dobio je dvije utakmice suspenzije, što znači kako trener Rijeke, Radomir Đalović, neće na njega moći računati ni u uzvratnoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Europsku ligu protiv Shelbournea.

Srećom za Rijeku, lakšu je kaznu dobio Toni Fruk, koji je također "pocrvenio" u porazu protiv bugarskog prvaka. Fruk je svoju kaznu već "odslužio", s obzirom da ga nije bilo u zapisniku za utakmicu protiv Shelbournea na Rujevici.

Rijeka: Prva utakmica drugog pretkola Lige prvaka, HNK Rijeka - FC Ludogorec | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Ipak, ostaje za vidjeti hoće li najbolji igrač Rijeke uopće biti u klubu za uzvratnu utakmicu, koja je na rasporedu 12. kolovoza u Dublinu, s obzirom na interes brojnih klubova koji žele osigurati njegov transfer.