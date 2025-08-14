Prva utakmica Rijeke i PAOK-a igra se na Rujevici 21. kolovoza, a uzvrat je na rasporedu tjedan dana kasnije. Podsjetimo, prolaskom irskog Shelbournea Riječani su izborili najmanje ligašku fazu Konferencijske lige
PRVA NA RUJEVICI
Rijeka saznala protivnika u playoffu Europske lige! Čeka ju vruće gostovanje i težak posao
Rijeka će u playoffu Europske lige igrati protiv grčkog PAOK-a! Nakon 210 minuta teške bitke protiv austrijskog Wolfsbergera, Grci su izborili prolazak.
Prva utakmica završila je 0-0 u Grčkoj, a jedini gol na uzvratu zabio je Camara u 115. minuti.
Utakmica nije obilovala s puno sadržaja, ali na kraju su Grci jednim golom presudili ovaj dvomeč.
Prva utakmica Rijeke i PAOK-a igra se na Rujevici 21. kolovoza, a uzvrat je na rasporedu tjedan dana kasnije. Podsjetimo, prolaskom irskog Shelbournea Riječani su izborili najmanje ligašku fazu Konferencijske lige.
