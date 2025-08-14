Rijeka saznala protivnika u playoffu Europske lige! Čeka ju vruće gostovanje i težak posao

Rijeka će u playoffu Europske lige igrati protiv grčkog PAOK-a! Nakon 210 minuta teške bitke protiv austrijskog Wolfsbergera, Grci su izborili prolazak.

Rijeka počela pripreme

Prva utakmica završila je 0-0 u Grčkoj, a jedini gol na uzvratu zabio je Camara u 115. minuti.

Utakmica nije obilovala s puno sadržaja, ali na kraju su Grci jednim golom presudili ovaj dvomeč.

Prva utakmica Rijeke i PAOK-a igra se na Rujevici 21. kolovoza, a uzvrat je na rasporedu tjedan dana kasnije. Podsjetimo, prolaskom irskog Shelbournea Riječani su izborili najmanje ligašku fazu Konferencijske lige.