Rijeka saznala protivnika u playoffu Europske lige! Čeka ju vruće gostovanje i težak posao

Piše Petar Božičević,
Susret Rijeke i Shelbournea u prvoj utakmici trećeg pretkola za ulazak u Europsku ligu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Prva utakmica Rijeke i PAOK-a igra se na Rujevici 21. kolovoza, a uzvrat je na rasporedu tjedan dana kasnije. Podsjetimo, prolaskom irskog Shelbournea Riječani su izborili najmanje ligašku fazu Konferencijske lige

Rijeka će u playoffu Europske lige igrati protiv grčkog PAOK-a! Nakon 210 minuta teške bitke protiv austrijskog Wolfsbergera, Grci su izborili prolazak.

Prva utakmica završila je 0-0 u Grčkoj, a jedini gol na uzvratu zabio je Camara u 115. minuti. 

Utakmica nije obilovala s puno sadržaja, ali na kraju su Grci jednim golom presudili ovaj dvomeč.

Prva utakmica Rijeke i PAOK-a igra se na Rujevici 21. kolovoza, a uzvrat je na rasporedu tjedan dana kasnije. Podsjetimo, prolaskom irskog Shelbournea Riječani su izborili najmanje ligašku fazu Konferencijske lige. 

