Rijeka se oglasila: 'Ružno je čitati sve ove komentare koje dečko poput njega ne zaslužuje'

Futsalaši Rijeke osvojili su Kup Hrvatske po prvi puta u klupskoj povijesti. Riječani su preokrenuli rezultat iz prve finalne utakmice protiv Futsal Dinama (4-1) i na rasprodanom Trsatu slavili 7-1. Hat-trick je zabio Elvir Husarić te po dva gola su zabili Đorđe Rosić i Luka Suton. Jedini gol na utakmici za goste zabio je Filip Novak.

Međutim, jedan od trenutaka koji je obilježio utakmicu i dodatno podigao atmosferu na terenu bio je prekršaj Husarića nad Dinamovom Tihomirom Novakom. Futsalaš Rijeke s leđa je nasrnuo na igrača Dinama i srušio ga s obje noge bez da je bio kažnjen.

- Surov, drzak, pogibeljan - rekao je komentator MAXSporta aludirajući na start Josipa Šimunića na Miralema Sulejmanija na Marakani.

Novak je nakon prekršaja ostao ležati na parketu, ali se brzo ustao. Odluka suca da ne pokaže žuti karton začudila je brojne navijače, a sada se o cijeloj situaciji oglasila i Rijeka.

Na društvenim mrežama su napisali:

- Jučer je na teren izašla hrabra i odlučna momčad Rijeke koja je, nošena hukom s tribina, preokrenula velik zaostatak protiv vrhunske ekipe Dinama. Da bi tako nešto bilo moguće, moralo se ići 100 % - glavom kroz zid! Na utakmici je bilo jako puno klizećih startova, doslovno se ginulo za svaku loptu.

- Snimku smo pogledali više puta i prekršaj Elvira jednako je ružan i prvi i stoti put. Ipak, činjenica je da nije startao s namjerom da ozlijedi legendu hrvatskog futsala, Tihu Novaka. Elvir je pogrešno procijenio situaciju, a Tiho je, iskusan kakav jest, zatvorio put prema lopti - napisali su i nastavili:

- Morali smo se oglasiti po ovom pitanju jer je ružno čitati sve ove komentare koje dečko poput Elvira sigurno ne zaslužuje. Tihi želimo brz oporavak - ogroman je respekt koji taj igrač ima od svih nas.