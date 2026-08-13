Lasickas je pucao iz prve, ali finski branič je blokirao loptu. Riječani su tražili kazneni udarac, no ništa
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Rijeka tražila jedanaesterac, no kosovski sudac se nije oglasio
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Rijeka u Temperu protiv Ilvesa igra uzvrat 3. pretkola Konferencijske lige. Iz prvog susreta Riječani imaju prednost od 1-0.
U 7. minuti poludjeli su Finci na suca Genca Nuzu! Tražili su igranje rukom u riječkom šesnaestercu nakon ubačaja iz slobodnog udarca, ali uzalud im prosvjedi jer bio je preočit prekršaj na golmanu Todoroviću.
Rijeka je tražila kazneni udarac u 14. minuti. Kombinirali su gosti po lijevoj strani, Puljić je primio loptu u šesnaestercu pa proigrao Lasickasa koji je pucao iz prve, no blokirao ga je finski nogometaš. Litavac je pokazao da je suparnik dirao loptu rukom, ali kosovski sudac nije se oglasio.
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