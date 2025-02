Rijeka dovodi dragulja kojeg je 'preotela' Hrvatska! Đalović: 'Kažu da smo frustrirani...'

Rijeka je prošlog vikenda izgubila po prvi put u HNL-u ove sezone, bolji je bio Varaždin 1-0 u 20. kolu natjecanja. Prvenstvenim obavezama Riječani se vraćaju u nedjelju i to protiv Istre na Rujevici. U uredima se radi na dovođenju pojačanja, a jedan od igrača koje Rijeka želi jest austrijski Hrvat, Leon Grgić, doznaje Nacional!

Trenutačno Grgić igra za Sturm iz Graza i to na poziciji napadača, a u Rijeku bi stigao na posudbu s opcijom otkupa. Grgić redovito nastupa za austrijske mlade reprezentacije, ali HNS aktivno radi na tome da ipak zaigra za Hrvatsku. Radi se o igraču koji je zabio tri gola u četiri nastupa u austrijskoj Bundesligi, a zaigrao je i u Ligi prvaka.

Osim njega, Rijeka radi na dovođenju makedonskog reprezentativca Jovana Maneva iz Adana Demispora, te desnog beka i desnog krila. Već je stigao Gambijac Cherno Saho i to iz istarskog trećeligaša Buja. Trener Radomir Đalović pozitivno je govorio o pridošlici.

- Pa Saho je mlad dečko, 20 godina, potencijal je neupitni. S nama je trenira, može igrati za juniore, a nije isključeno ni da ove sezone zaigra za prvu momčad ako to zasluži.

Riječane u nedjelju čeka "nova" Istra s Gonzalom Garcijom na klupi.

- Nova Istra s novim trenerom koji gaji drukčiji nogomet od njegovog prethodnika. Igraju dobro, neke igrače novi trener zna od ranije tako da su već naviknuti na njegove metode rada i sustav igre. Pogledali smo sve njihove susrete i sigurno je da nas u nedjelju čeka jedna jako teška i zahtjevna utakmica. No mi smo spremni i tko god izađe na teren dat će svoj maksimum, to imperativno očekujem jer trebat će nam svi igrači na svojih 100 posto da ostvarimo ono što želimo, a to je: povratak pobjedama - rekao je Đalović i najavio da bi Dominik Dogan mogao dobiti šansu u prvih 11.

- Da, jedini je napadač na raspolaganju, u konkurenciji je i velike su šanse da zaigra, ali još ćemo vidjeti hoće li startati ili donijeti dodatni impuls ulaskom tijekom utakmice. Sigurno je najužoj konkurenciji za mjesto startera.

Đalovića su pitali i hoće li Janković u izostanku Fruka (zbog crvenog kartona op.a) zaigrati u vrhu napada.

- Eh, ‘lažna devetka’… Stalno se potencira ta priča. Nije lažna nego je: ‘devetka’. Tko god zaigra na toj poziciji najisturenijeg igrača. Npr. i Bogojević može biti ‘devetka’ jer je brz i zna ući u prostor između ili iza protivničkih linija! - kazao je trener Rijeke i najavio tko će biti novi kapetan momčadi.

- Kao što stalno govorim, uvijek imamo igrače koji će zamijeniti one koji odu. Smolčić večeras možda igra protiv Juventusa! Velika je to stvar za nas kao klub i mene kao trenera, a kamoli za njega kao igrača. Kapetan je Zlomislić, poslije njega tu su još: Fruk, Majstorović i Zlomislić.

U vezi s potencijalnim pojačanjima, Đalović je ostao "zakopčan".

- Ima još vremena, direktori rade, pregovaramo s nekim igračima, brojne su opcije otvorene i naravno da bih volio da se momčad popuni na pozicijama s kojih su neki igrači otišli. Ako dođu kvalitetna pojačanja – odlično, ako ne dođu – idemo jako s ovim snagama koje imamo. I to je cijela filozofija.

Toni Fruk dobio je crveni karton protiv Varaždina, a trenera "bijelih" zasmetala je jedna stvar.

- Ma čitam neke komentare kao ‘igrači Rijeke su frustrirani pa je Fruk preoštro startao i dobio crveni”. A nitko ne priča o tome ZAŠTO Fruk bio frustriran! Nitko ne priča da je prije njegovog starta čisto igranje rukom igrača Varaždina Belcara! Ovo mu je valjda prvi crveni u karijeri. A ako bih vukao paralelu, protiv Osijeka je bio jedan start nad Selahijem daleko, daleko gori pa nije bilo crvenog kartona. Dogodilo se, dobio je dvije utakmice i idemo dalje. Nema zamjerke Fruku. Isfrustrirala ga je ta situacija. Imali smo igrača manje, lovili rezultat, nosila ga je ogromna želja i eto. Što je, tu je. Izdržat ćemo te dvije utakmice i bez njega - zaključio je Radomir Đalović.