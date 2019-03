Rijekini mladići pokazali su na Maksimiru da zaslužuju šansu

Predsjednik Damir Mišković i trener Igor Bišćan najavili su kako će pravu šansu i veću minutažu igrači iz Rijekine škole nogometa početi dobivati od slijedeće sezone.

Predsjednik je to istaknuo kao dio dugogodišnjeg razvojnog plana, a trener kao dio procesa upoznavanja s mladim igračima jer na Rujevicu je došao usred sezone.

Riječka mladost zaslužuje šansu

Uglavnom ozljede, a sve više i kartoni, Rijeku su primorali da ranije od predviđenog počne gurati svoje mlade igrače u žrvanj Prve HNL i... Izgleda da su svo vrijeme u pravu navijači: ne treba čekati ozljede i kartone nego mladima odmah davati šansu!

Denis Bušnja ima 18 godina. Rođeni je Varaždinac, tijekom zimskih priprema skretao je pažnju na sebe (gol za 1:0 pobjedu nad kineskim Beijing Guoanom u portugalskoj Albufeiri).

Kad je silom prilika u Prvoj HNL zaigrao od 1. minute... Pripremio je Rijekin gol u Maksimiru i kroz svih 90 minuta demonstrirao da zaslužuje minutažu i - da Škola nogometa HNK Rijeka dobro radi!

- Nisam imao tremu, za takvu šansu svo vrijeme treniram i naporno radim. Tri dana prije utakmice na treninzima sam bio u prvoj postavi, ali nisam mogao biti siguran da ću igrati od početka. Vjerujem da sam iskoristio šansu - govori mladi Bušnja.

Iskoristio, 100%! Što vam je savjetovao Bišćan prije istrčavanja kod momčadi koja gazi i u HNL-u i u Europi?

- Trener mi je rekao da igram svoj nogomet. Da, jednostavno, ono što radim na treningu prenesem u utakmicu u Maksimiru.

Najveći gušt

Foto: nk rijeka

Niste djelovali kao da vam je seniorski nogomet neka velika muka...

- Ma znatno je napornije u Prvoj HNL nego među juniorima, naravno. Puno se teže nositi sa starijim i iskusnijim igračima. Dinamovi igrači imaju i kvalitetu i iskustvo, znaju se postaviti. No to je prilagodba koju svi mladi igrači prolaze, ja sam sa tim već počeo i samo treba nastaviti kao do sada: malo priče, a puno napornog rada.

Dvadesetak minuta dobio je i Ivan Lepinjica, samo devet mjeseci stariji od vas. Na klupi su bili Smolčić (18), Braut (16), Ristovski (20)... S raznoraznih strana, a zapravo svi zajedno: riječka nogometna mladost.

- Sjajno je vidjeti da je i Ivan zaigrao. Nadam se da ćemo dobivati sve više prilika i da ćemo sve češće biti na travnjaku. Na nama je da treniramo i radimo, da se tako izborimo za priliku - rekao je Bušnja.

U Maksimiru je zaigrao na lijevoj polušpici, za U-19 repku igra u veznom redu. Pozitivno 'drzak', hrabar, vrijedan, a šutljiv... Bušnja je postao slika Rijekinog omladinskog pogona. I dokaz da ti klinci zaslužuju prostor, minutažu u prvoj momčadi.

Jer šansa vlastitoj djeci u konačnici donosi najveći gušt i najbolju zaradu!