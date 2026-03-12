Obavijesti

Rijeko, nemaš se čega sramiti! Strepili su tu i bogati Francuzi

Foto: Antonio Bronic

RIJEKA - STRASBOURG 1-2 Prvak se hrabro suprotstavio deset puta skupljoj momčadi, malo je nedostajalo da u drugom dijelu dođe i do remija. Ostaje nada da će u jednom od središta Europe doći do čuda

U večeri nabijenoj emocijama, u kojoj je Rijeka pokazala zube protiv francuskih zvijezda, jako je malo nedostajalo da hrvatski prvak ostane neporažen protiv višestruko skupljega protivnika. Za razliku od Lyona i Lillea, treći francuski klub koji je u Europi gostovao u Rijeci uspio je pobijediti, Strasbourg na uzvrat osmine finala Konferencijske lige na svom terenu nosi pobjedu 2-1. A mogla je utakmica, da je bilo malo više sreće i preciznosti kod bijelih, otići i u nekom potpuno drugom smjeru.

