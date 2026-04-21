UZAVRELI MAKSIMIR Navijači upali sa zastavom, Šuker ih izveo, 'dinamovci' s maskama!

Tog 7. travnja 1990. odigrala se zanimljiva utakmica na Maksimiru. "Modri" su 3-1 dobili Borac iz Banje Luke i zadržali vrh ljestvice s bodom više u odnosu na Crvenu zvezdu. Domaći sastav predvodio je Davor Šuker, a Andrej Panadić i Mladen Mladenović nosili su 'maske' na licu. Pogledajte galeriju Josipa Bistrovića
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Navijači su sa zastavom utrčali na teren, a Šuker ih je pomogao "potjerati" izvan granica igrališta
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Dinamo je u ovu utakmicu ušao s nizom od 15 ligaških utakmica bez poraza
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
o je bilo u eri kada su nakon svakog ligaškog neriješenog rezultata slijedili jedanaesterci: pobjednik izvođenja jedanaesteraca osvajao bi bod, dok bi gubitnik ostajao bez ičega
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Dinamo je u utakmicu protiv Borca iz Banja Luke, kojeg je s klupe trenirao Stanko Poklepović, ušao bez svog najboljeg igrača, Zvonimira Bobana, koji je izostao zbog ozljede koljena
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Goste je tijekom prvog poluvremena u igri držao izvrsni vratar Slobodan Karalić
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
U posljednjim sekundama tog prvog poluvremena, Kujtim Shala utrčao je u kazneni prostor gdje ga je grubo gurnuo Almir Memić. Uslijedilo je naguravanje, a zatim i fizički obračun, tijekom kojeg je Memić isključen
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Dinamo je iskoristio svoju brojčanu prednost na početku drugog poluvremena. Željko Cupan je u 48. minuti dugom loptom pronašao Davora Šukera, koji je efektnim lobom postigao gol za vodstvo. Mladen Mladenović se u 55. minuti istrčao od vratara i snažno podbacio za 2:0
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Tri minute kasnije, Boško Anić je smanjio zaostatak iz slobodnog udarca, a pobjedu Plavih potvrdio je tada mladi Igor Cvitanović u 73. minuti. Pokupio je loptu nakon akcije u kojoj su sudjelovali Mladenović i Šuker, fintom poslao vratara u krivu stranu i mirno poslao loptu u gol
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Nakon 27 odigranih kola, Dinamo je bio na vrhu tablice s 29 bodova, jednim više od najbližeg pratitelja, Crvene zvezde, piše na Dinamovim službenim stranicama o toj utakmici
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
