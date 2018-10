Rimac u Turskoj osvojio sve, a vlasnik ih ugasio iz - dosade...

Mjesto radnje, Tofaš, Bursa. Bile su to košarkaške zlatne godine na sjeverozapadu Turske. Velika ulaganja u klub, neviđena euforija i puna dvorana svaku utakmicu. Grad je živio košarku, a igrači su bili božanstva u glavama navijača. Nažalost, ta priča je trajala samo dvije sezone, nakon čega je klub naprasno potonuo. Dva Hrvata bila su među glavnim akterima te priče, a jedan se od njih vraća u srijedu na "mjesto zločina".

Riječ je o Slavenu Rimcu i Jasminu Repeši, a Rimac će s Cedevitom tražiti bodove u sklopu Eurocupa u dvorani koja mu je toliko sreće donijela

Jasmin Repeša, tada trener u usponu, dobio je 1997. godine poziv turskog tajkuna Mustafe Kuca da preuzme klub Tofaš, a to je bila ponuda koja se ne odbija. Klub je bio pun ambicija, velika ulaganja, i puno obećanja.

Zaista destinacija za poželjeti. Repeša je dobio slobodne ruke za dovođenje igrača, a on se odlučio na pouzdanog Slavena Rimca, kojemu je prethodno dirigirao u Ciboni. Današnji trener Cedevite je prije toga čak osam godina proveo u Vukovima, ali smatrao je da je vrijeme za poći dalje.

Sve je bilo idilično u Bursi, a klub je u konačnici i ostvario zadane ciljeve te su dvije godine uzastopno osvajali dvostruku krunu. Rimac je igrao na poziciji niskog krila, a prosječno je u dvije sezone postizao 15 koševa uz dva skoka.

A onda šok! Karizmatičnom tajkunu je to sve odjednom postalo nezanimljivo i dosadno te je odlučio ugasiti klub?! Naime, jedini cilj mu je bilo zaustaviti dominaciju Efesa Pilsena, a u tome je i uspio.

- U Turskoj smo osvojili baš sve, a Europa me ne zanima, tamo su titule ionako unaprijed podijeljene. Više ne želim trošiti vrijeme i novac na košarku, dokazali smo da smo najbolji, dvije godine bili smo neprikosnoveni u Turskoj i sad je sve postalo nezanimljivo - izjavio je 2000. godine Kuc.

Klub je tako ostao bez najvećeg sponzora i ubrzo propao te se srozao na najniže grane, a Rimac i Repeša morali su pronaći nove destinacije. Klub je potom godinama igrao u drugoj ligi, da bi 2009. godine opet se vratio u najjači rang gdje su se potom stabilizirali.

Nakon 18 godina, Rimac se opet vraća u klub u kojem je proveo najljepše razdoblje karijere. Njegova Cedevita, čiju prvu momčad je nedavno preuzeo, gostuje kod Tofaša u petom kolu Eurocupa.

- Meni je Tofaš jako poznata sredina. Oni su zadnjih pet-šest godina opet počeli više investirati i dobra su ekipa. Možda trenutno ne stoje baš najbolje na tablici, no to je realno ekipa koja će proći u drugi krug natjecanja. Iskreno, tek danas ću ih ozbiljnije pogledati, s obzirom da ćemo danas napraviti analizu stvari koje nisu bile dobre protiv Budućnosti i koje hoćemo popraviti. Nadam se da ćemo se uspjeti spremiti. Imamo još dva dana i nadam se jednoj dobroj utakmici - rekao je Slaven Rimac koji smatra da obrana njegove momčadi mora biti na nivou.

- Moramo im energetski i obrambeno odgovoriti, kao što smo to napravili protiv Budućnosti. Prije svega mora nam štimati pick and roll obrana, ako želimo biti u utakmici. Mislim da mi imamo dobre defanzivce i da možemo u našoj skupini parirati dosta ekipa. Možda smo sad malo napadački tanji i jako će puno ovisiti o tome može li Jacob Pullen igrati ili ne jer on bi nam trebao dati poene koji nam trenutno fale - zaključio je.

Vitamini nakon četiri kola imaju dvije pobjede i dva poraza, dok su Turci na jednoj pobjedi i tri poraza. Utakmica je na rasporedu u srijedu u 18 sati.