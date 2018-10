Ringišpil vrti i dalje: Ivan Jurić opet naslijedio svog nasljednika

Kad je Ivan Jurić 5. studenog prošle godine - dakle, prije manje od godinu dana - odlazio s klupe Genoe i tako završio svoj treći mandat u klubu s obale Tirenskog mora, teško je bilo pretpostaviti da će već danas dobiti novu priliku. Četvrtu. Nekoga će "slučaj Jurić" možda podsjetiti na "slučaj Jurčić", jer brojke se podudaraju, ali čini se kako je od svega važnije to da Genoa bez Jurića - ne može. Znaju kako čovjek radi, apsolutna je klupska legenda, miljenik navijača... I time se najbolje može objasniti zašto u tako kratko roku pristaje četvrti put preuzeti momčad.

I naslijediti čovjeka koji je prije malo više od 11 mjeseci naslijedio njega. Što mu, usput rečeno, nije prvi put.

Taj čovjek zove se Davide Ballardini, ostavlja Genou na solidnoj poziciji - momčad drži 11. mjesto na tablici Serie A s četiri pobjede i tri poraza - ali presudio mu je poraz 1-3 od Parme ovog vikenda. Predsjednik Enrico Preziosi odlučio je da tako više ne želi dalje, pa odmah potom okrenuo broj koji mu je vjerojatno na "brzom biranju"...

Jurić je rekao "da", kao i uvijek, pa krenuo u četvrti pokušaj.

