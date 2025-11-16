Ristovski o suđenju u BiH ligi: Ovo nema smisla, ružno je kako se suci ponašaju prema nama...

Bivši dinamovac Stefan Ristovski (33) koji je zagrebačku adresu zamijenio onom u Sarajevu gdje trenutačno igra, gostovao je u podcastu "Igrač utakmice" i poručio kako je nezadovoljan suđenjem.

- Liga je zanimljiva, ima dobrih igrača, mladih, talentiranih... Ako nam ne dozvoljavaju da igramo nogomet, onda to nema nikakvog smisla. Ne govorim da se treba nekoga favorizirati. I suci mogu napraviti pogreške, ali molim ih da nas puste da igramo nogomet pa nek pobijedi bolji - rekao je bivši makedonski kapetan.

Sarajevo: FK Sarajevo i HSK Zrinjski sastali se u 10. kolu Wwin lige BiH | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Istaknuo je kako situacija sa suđenjem na gostujućim utakmicama nije ništa bolja.

- Gostovanja... Ni na jednom nisam vidio da je to ravnopravna utakmica. Ja bih prvi čestitao protivniku da je bolji, ali dolazi se s namjerom da nam se upropasti utakmica. Liga bi bila puno zanimljivija ako se se sredi suđenje. Ovo nema smisla. Ljudi ulažu ogroman novac, sutra će otići. Ružno je kako se suci ponašaju prema igračima, ja to u karijeri nisam vidio ni čuo da se tako ponašaju loše. Na Koševu nam je OK suđenje, ali kad izađete iz Sarajeva - rekao je Ristovski.

Također, dotaknuo se položaja dva najveća kluba u Bosni i Hercegovini.

- Meni su Sarajevo i Željo najveći klubovi u BiH, a ništa se ne pitaju. To je isto kao da se Dinamo i Hajduk ništa ne pitaju, a da se pita, recimo, Varaždin. Daj, nemojte nas zaj***vati - zaključio je Ristovski.