Ristovski: Ponašanje navijača Rijeke govori o njima, a ja na svoje incidente nisam ponosan

Rijeka i Dinamo sastaju se u nedjelju od 19.30 u okršaju sezone. U okršaju koji će vjerojatno odlučiti prvaka. Utakmicu su najavili Stefan Ristovski (32) i Sandro Kulenović (24), nekoć igrači Rijeke, svaki u svoje vrijeme, a danas uzdanice "modrih".

Ristovski: Ponašanje navijača Rijeke govori o njima

- Nije ovaj derbi nešto posebno drugačiji od ostalih utakmica ove sezone. Imali smo ove sezone mnoštvo velikih i napetih utakmica u Europi u HNL-u. Matematika je vrlo jasna, ostala su do kraja četiri kola i znači nam svaki bod, moramo u utakmicu ući energično i ići po pobjedu.

Ristovski je s Dinamom osvojio tri naslova prvaka, a jedan ima i s Rijekom (16/17.). Usporedio je "svoju" generaciju Rijeke s današnjom.

- Pa moja je bila bolja, to se vidjelo na terenu, nije to nešto što sam ja izmislio. I ova je generacija opasna, ja joj čestitam na tome. Stvarno su zasluženo tu gdje jesu, momci rade pošteno, imali su niz utakmica bez poraza, baš me to iznenadilo. Ova je utakmica derbi, pritisak će biti na njima.

Na Rujevici je uvijek tenzija. Često ste i vi meta uvreda, navijači vam nisu oprostili što ste iz Sportinga prešli u Dinamo.

- Tamo sam dočekan kako jesam, ja tu ne mogu ništa... Ja sam za taj klub svaku utakmicu odradio pošteno, s tim sam klubom osvojio naslov. S moje strane nije moglo poštenije. Cijenim taj klub i poštovat ću ga do kraja života, a njihovo ponašanje... To više govori o tim navijačima.

Zagreb: Igrači Dinama nakon utakmice s NK Radnik Sesvete dijelili navijačima slike s potpisima | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

'Ne znam koju ću poziciju igrati, ha, ha'

Kakvu utakmicu očekujete?

- Ma samo da se igra nogomet. Otvoreno. Znamo odakle dolazi najveća opasnost, jaki su po krilima.

Znate li na kojoj ćete poziciji igrati? U velikim utakmicama igrali ste i desnog stopera, a po vokaciji ste desni bek...

- Dobro pitanje, ne znam, ha, ha, ha! Ne znam zaista, još nismo taj dio odradili - nasmijao se makedonski branič.

NK Varaždin i GNK Dinamo sastali se u 32. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

'Nisam ponosan na svoje incidente'

Imali ste u zadnje vrijeme nekoliko incidentnih situacija. Na gostovanju u Osijeku u jednoj ste gužvi ošamarili Darka Nejašmića, a prošlog ste vikenda nakon utakmice odgurnuli redara koji je s terena pokušao izbaciti utrčalog dječaka...

- Takav sam, temperamentan. Nisam ponosan na te situacije, ali to je dio tog sporta. Ne pada mi na pamet detaljno objašnjavati zašto sam postupao kako sam postupao. Nije primjereno i to je to.

Biste li uzeli bod da vam netko ponudi prije utakmice.

- Dinamo ne zna igrati na bod - zaključio je Ristovski.

Varaždin: Redar pokušao izbaciti dječaka koji je utrčao na travnjak, Ristovski ga spriječio | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Kulenović: Ne znam hoću li slaviti ako zabijem

Nije Ristovski jedini igrač Dinama koji je igrao u Rijeci. Sandro Kulenović bio je na posudbi u Rijeci iz Dinama u sezoni 20/21.

- Važna je utakmica, idemo po pobjedu. Što ako dobijemo? Ne, ni onda neće biti gotovo prvenstvo jer su nakon toga ostale još tri utakmice. Nije gotovo bilo ni kad smo zaostajali za Rijekom. Idemo utakmicu po utakmicu i ova sezona je pokazala da to nije floskula.

Nedavno ste zabili protiv Lokomotive za pobjedu, ali niste slavili, budući da je to baš bivši klub. Hipotetski, zamislite situaciju da je 90. minuta i vi zabijate za pobjedu u velikom derbiju i Dinamo gurate na koračić do naslova. Biste li u toj situaciji ipak proslavili gol?

- Emotivan sam čovjek i igrač. Ne mogu reći što bi se dogodilo u tom trenutku, zaista ne znam. Znam da imam veliko poštovanje prema Rijeci. U skladu s tim bi bila proslava ako dođe do pogotka.

U 31. kolu HNL-a susreli su se Lokomotiva - Dinamo | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

'Petković sve skenira i daje mi savjete'

Dojam je da je Rijeka u blagom padu. Sad je izgubila od Lokomotive na Kranjčevićevoj.

- Ne bih rekao da je Rijeka u padu. Čvrsta je. Imali smo i mi neke utakmice u kojima nas je pomazila sreća. Samo je jedan bod razlike. Ako želimo to pobijediti, moramo biti na 200 posto. Tko je kod njih najopasniji? Ne želim o individualcima. Najveća je njihova snaga momčad. Nemaju nekog istaknutog strijelca, svi zabijaju.

Vi ste se preporodili u sustavu s dva napadača. Uglavnom krećete od prve minute. Ta formacija više vam odgovara?

- Odgovara mi to, odgovaralo mi je i u drugim klubovima kad sam igrao u tom sustavu. Uz Brunu Petkovića, koji je najbolji hrvatski napadač, sve je lakše. Puno razgovaram s njim. Skenira protivnika, situaciju na terenu pa dođe do mene i kaže mi gdje da se krećem ja, gdje da se kreće on i da pokušamo iskoristiti te prostore.

Atmosfera na Rujevici bit će paklena...

- Sigurno, igrao sam tamo i znam što je to. Mali stadion, puno ljudi. Međutim, imamo mi dovoljno igrača koji su prošli takve stadione i utakmice, imamo iskustva. Igralo se i u puno žešćim atmosferama nego što je na Rujevici.

'Opuštamo se uz biljar i pikado'

Stvarate situacije, ali i promašujete prilike.

- Slažem se da realizacija cijele momčadi mora biti bolja. Da se ne dovodimo u probleme. Ali ako i nešto prođe, tu su naši stoperi i Neva (golman Ivan Nevistić, op. a.). Ma ne, ne "špotaju" nas napadače suigrači iz obrane, ha, ha. Poradit ćemo do kraja sezone i na tome.

Osjeća li se u zraku miris velike utakmice? Kako se opuštate prije ovakvih derbija?

- Puno se družimo. Uoči ovakvih utakmica dosta smo po karantenama. Ne možeš cijelo vrijeme misliti na utakmicu jer to bi te pojelo. Na Maksimiru igramo biljar i pikado u prostorijama u sklopu stadiona. Opustimo se, malo nasmijemo - zaključio je Kulenović.