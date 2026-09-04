Uvijek je poseban osjećaj obući novi klupski dres. Novi dizajn spaja klupsku tradiciju i moderan izgled, a posebno su nam drage dvije zvjezdice iznad grba, rekao je kapetan Glavaš
RK Zagreb predstavio dresove za novu sezonu. Ima novi detalj
Dvije europske titule rukometnog kluba Zagreba od ove će sezone imati posebno mjesto i na dresovima hrvatskog prvaka s dvije zvjezdice iznad klupskog grba. Zagreb, naime, u novu sezonu ulazi s novim Adidas dresovima u kojima će nastupati na domaćim i europskim terenima.
Novi domaći dres ostaje u prepoznatljivim bojama kluba. Primarno je bijele boje, dok se plava s ramena proteže bočnom stranom dresa cijelom njegovom dužinom, a na toj bočnoj strani su i tri adidasove bijele crte.
Gostujući dres je, pak, plave boje sa zlatnim detaljima na ovratniku i rubovima rukava, dok se tri bijele Adidasove crte nalaze na ramenima. Najvažnija novost na obje garniture upravo su dvije zvjezdice iznad grba kluba, koje simboliziraju dvije osvojene europske titule i podsjećaju na najveće uspjehe u povijesti kluba.
- Uvijek je poseban osjećaj obući novi klupski dres. Novi dizajn spaja klupsku tradiciju i moderan izgled, a posebno su nam drage dvije zvjezdice iznad grba koje podsjećaju na naše europske uspjehe - rekao je kapetan Zagreba, Filip Glavaš, i dodao...
- To nas obvezuje, ali i dodatno motivira. Dres je zapravo puno više od opreme. On predstavlja identitet kluba, momčadi i naših navijača, a nadam se da ćemo i u novim garniturama zabilježiti sjajne rezultate.
Uz dizajn koji se oslanja na klupsku tradiciju, novi dresovi prilagođeni su i zahtjevima i intenzitetu rukometne igre. Izrađeni su od izdržljivog materijala namijenjenog zahtjevnim uvjetima tijekom utakmice, dok mekani elastični materijal na ovratniku i rubovima rukava osigurava dodatnu udobnost i bolje prianjanje. Umetci na bočnim stranama i ispod ruku omogućuju veću slobodu pokreta, važnu u sportu koji od igrača zahtijeva brzinu, eksplozivnost i česte promjene smjera.
Dresovi su opremljeni i "Climacool" tehnologijom koja raspršuje znoj kako bi koža ostala suha, a igračima omogućila veću udobnost tijekom igre. Materijali koji brzo upijaju vlagu, u kombinaciji s vlaknima koja se brzo suše, dodatno pridonose osjećaju svježine na koži i pri intenzivnim naporima. Igrači Zagreba prvi će put u njima zaigrati 5. rujna, i to u utakmici Premijer lige protiv Bjelovara u Dvorani europskih prvaka.
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