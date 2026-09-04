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ZA NOVU SEZONU

RK Zagreb predstavio dresove za novu sezonu. Ima novi detalj

Piše Luka Tunjić,
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RK Zagreb predstavio dresove za novu sezonu. Ima novi detalj
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Foto: RK Zagreb
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Uvijek je poseban osjećaj obući novi klupski dres. Novi dizajn spaja klupsku tradiciju i moderan izgled, a posebno su nam drage dvije zvjezdice iznad grba, rekao je kapetan Glavaš

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Dvije europske titule rukometnog kluba Zagreba od ove će sezone imati posebno mjesto i na dresovima hrvatskog prvaka s dvije zvjezdice iznad klupskog grba. Zagreb, naime, u novu sezonu ulazi s novim Adidas dresovima u kojima će nastupati na domaćim i europskim terenima. 

Novi domaći dres ostaje u prepoznatljivim bojama kluba. Primarno je bijele boje, dok se plava s ramena proteže bočnom stranom dresa cijelom njegovom dužinom, a na toj bočnoj strani su i tri adidasove bijele crte.

Foto: RK Zagreb

Gostujući dres je, pak, plave boje sa zlatnim detaljima na ovratniku i rubovima rukava, dok se tri bijele Adidasove crte nalaze na ramenima. Najvažnija novost na obje garniture upravo su dvije zvjezdice iznad grba kluba, koje simboliziraju dvije osvojene europske titule i podsjećaju na najveće uspjehe u povijesti kluba. 

Foto: RK Zagreb

- Uvijek je poseban osjećaj obući novi klupski dres. Novi dizajn spaja klupsku tradiciju i moderan izgled, a posebno su nam drage dvije zvjezdice iznad grba koje podsjećaju na naše europske uspjehe - rekao je kapetan Zagreba, Filip Glavaš, i dodao...

- To nas obvezuje, ali i dodatno motivira. Dres je zapravo puno više od opreme. On predstavlja identitet kluba, momčadi i naših navijača, a nadam se da ćemo i u novim garniturama zabilježiti sjajne rezultate.

Uz dizajn koji se oslanja na klupsku tradiciju, novi dresovi prilagođeni su i zahtjevima i intenzitetu rukometne igre. Izrađeni su od izdržljivog materijala namijenjenog zahtjevnim uvjetima tijekom utakmice, dok mekani elastični materijal na ovratniku i rubovima rukava osigurava dodatnu udobnost i bolje prianjanje. Umetci na bočnim stranama i ispod ruku omogućuju veću slobodu pokreta, važnu u sportu koji od igrača zahtijeva brzinu, eksplozivnost i česte promjene smjera. 

Foto: RK Zagreb

Dresovi su opremljeni i "Climacool" tehnologijom koja raspršuje znoj kako bi koža ostala suha, a igračima omogućila veću udobnost tijekom igre. Materijali koji brzo upijaju vlagu, u kombinaciji s vlaknima koja se brzo suše, dodatno pridonose osjećaju svježine na koži i pri intenzivnim naporima. Igrači Zagreba prvi će put u njima zaigrati 5. rujna, i to u utakmici Premijer lige protiv Bjelovara u Dvorani europskih prvaka.

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