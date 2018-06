Robbie Williams otvorio SP pa šokirao fanove srednjim prstom

Britanski pjevač Robbie Williams otvorio je spektakl u Rusiji! Sve je započelo pola sata prije početka prve utakmice na Svjetskom prvenstvu između Rusije i Saudijske Arabije koja se igra na Luzhniki stadionu.

Slavni pjevač započeo je svečano otvorenje jednim od svojih najvećih hitova "Angels", a njemu se par trenutaka kasnije pridružila i ruska sopranistica Aida Garifullina, "jedan od najmlađih i najhvaljenijih glasova u Rusiji".

Tijekom njihovog koncerta, travnjakom su prolazili plesači noseći zastave svih sudionika ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva, a pred sam kraj njihovog zajedničkog nastupa na travnjak je došao i legendarni Brazilac Ronaldo koji je odmah po dolasku na travnjak pokazao da je još uvijek željan nogometa bacivši "lažnjak" maskoti SP-a.

Na samom kraju nastupa britanski pjevač je šokirao fanove pokazavši kameri srednji prst.

The #WorldCup this year is awesome already pic.twitter.com/iJuOw6A8T5